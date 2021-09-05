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90分鐘紀錄片 總統帶你重回911

記者李怡 / 舊金山報導
2001年9月11日，在紐約市，世貿中心的雙子塔在被商業客機撞擊後冒出滾滾濃煙。（美聯社）
2001年9月11日，在紐約市，世貿中心的雙子塔在被商業客機撞擊後冒出滾滾濃煙。（美聯社）

這部扣人心弦的紀錄片「9/11總統作戰室」，從布希政府的角度重構了世貿中心和五角大樓襲擊的那一天。它可能不是你見過的最出色的電影，但剪輯和照片資料令人嘆為觀止。是大咖政客出席最多的一次記錄，喬治·布希、迪克·錢尼、康多莉扎·賴斯、安迪·卡德、阿里·弗萊舍、卡爾·羅夫，令人印象深刻的名人政客不勝枚舉。

布希總統於2001年9月11日離開內布拉斯加州的奧夫特空軍基地後，在空軍一號上與...
布希總統於2001年9月11日離開內布拉斯加州的奧夫特空軍基地後，在空軍一號上與副總統通話。（美聯社）

本部紀錄片透露了很多鮮為人知的小軼事。影片中還可以看到，大量來自空軍一號和白宮的照片，與當天可怕事件的戲劇性鏡頭交織在一起。 「作戰室」以布希在9月的一個早晨在佛羅裡達慢跑開始，但不久之後，當第一架噴氣式客機在上午9點左右撞向世貿中心時，混亂接踵而至，儘管這些2001年的照片幾乎所有人都熟悉，目睹災難的發生仍然是一種令人難以忘懷的經歷。導演亞當·威沙特，巧妙地在每一分鐘內製造出緊張的氣氛。

導演威沙特通過影片將我們帶回災難發生的那一天，電影畫面為不朽的歷史增添了敘事感。一些最激動人心的時刻，發生在布希總統乘坐空軍一號時的重述中，在影片中一些政府官員擔心這可能是他們在地球上的最後一天。

「作戰室」並沒有自稱是9月11日的最終權威版本。在影片中每一位官員都表現出真誠和愛國，以及關心國家和公民。在影片最後的場景中，帶領觀眾引發深入思考：美國人如何在危機爆發時團結起來。本紀錄片由傑夫丹尼爾斯講述，亞當·威沙特導演，時長90分鐘，自9月1日星期三起，可在 Apple TV（蘋果電視）上觀看。也許是您在小長假中不錯的觀影選擇。

導演 電影 美國

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