4步驟 聖縣教你緊急事件保平安

聖他克拉拉縣將每年的9月定為「社區緊急事件籌備月」（Community Preparedness Month)。（聖縣消防局官網截圖）

近幾年，北加的山火災害愈發嚴重，成千上萬畝的土地被燃燒殆盡，聖他克克縣受影響的居民也越來越多。同時由於聖縣處於三條地殼斷層之上，地震 風險很高，因此聖縣政府呼籲居民，做好應對火災、地震等自然災害的準備工作 。

聖等他克拉拉縣將每年的9月定為「社區緊急事件籌備月」（Community Preparedness Month)，官員鼓勵社區居民積極為各類意外情況做好準，隨時應變以防萬一。

「應急準備和災難籌備工作，需要整個社區積極地參與進來，包括居民、政府、執法部門、校方和急救中心等。這樣才能從容地面對緊急事件以及災後重建。」緊急事務管理主任里德（Dana Reed）說，「當我們做好了準備，我們也就能夠幫助他人。現在做的一些簡單的準備，將來就有可能會拯救他人，拯救自己。」

今年，社區緊急事件籌備月將從以下4個步驟來實施：

1. 註冊警報服務

警報服務（AlertSCC）是免費面向大眾，並且註冊也十分方便。警報會直接發送至註冊者的手機 、電腦、郵箱。民眾可以按照自己的習慣來設定接受警報的方式，無論是手機優先，還是郵件優先。

2. 制定應變計畫

制定計畫對於你在任何情況下能否快速、安全地疏散是非常重要的。一定要規劃好幾條逃生路線以及安全地點，以防在緊急情況下走失。和家人們商量好如何保持聯繫，並確保接受到彼此的信息。

3. 準備緊急補給

準備一個逃生包，一個裝有緊急補給的逃生包是每個人在逃生時必須攜帶的裝備。準備一個居家補給包，當你只能在家避難時可以利用裡面的補給裝備。

4. 幫助家人、朋友和鄰居

與你的鄰里共同商議應急計畫、討論逃跑路線，確定那些家庭需要額外的幫助，並建立一個含有當地資源、服務的清單，並分享給你的朋友。

縣政府鼓勵居民做好一切充足的準備，並隨時更新可能發生的災害和緊急情況。在災難發生之前、期間和之後採取安全的行動。