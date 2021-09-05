北加首家 台灣華語文學習中心揭幕

僑務委員長童振源与矽谷中文学校校長寇惠風共同為華語文學習中心揭牌。（記者王子涵/攝影）

北加州 首家台灣 華語文學習中心，4日上午在矽谷中文學校宣布成立，中華民國僑務委員會委員長童振源，以及矽谷中文學校校長、台灣華語文學習中心主任寇惠風，共同為中心揭牌。童振源在開幕式致辭表示，台灣在向美國 以及全球華語文愛好者提供華語教育的事業上，扮演了很重要的角色。依托台灣強大的競爭力、良好的科技產業以及豐富的師資，華語文教學的優勢將越來越強。

童振源表示，僑務委員會很重視華語文教育的推廣工作，此次專程來美參加開幕儀式，希望學習中心所能夠提供的服務除了語言培訓，更多的是要將文化、生活方式、價值觀傳遞給下一代。他表示，未來四年內，台灣將在美歐各國成立100所台灣華語文學習中心，向沒有接受過正規華語培訓的外籍人士提供更多的機會。

僑務委員長童振源、經文處處長賴銘琪、聖縣議員李州曉、佛利蒙市長高敘加等參加華語文學習中心剪綵儀式。（記者王子涵/攝影）

台北駐舊金山經文處處長賴銘琪講話時表示：「我很高興可以見證北加第一所台灣華語文學習中心的開幕。華語在美國成為越來越重要的存在，並且我們與美國友人有著相同的價值觀，所以提供免費、高質量的華語教育，在當下是非常重要的。」

加州眾議員羅達倫也到場致賀，他表示，加州有太多需要向台灣學習的地方了。從制度上，台灣由一位強大的女性領導人所領導，這是我們應該學習的；從科技上，台灣的高鐵技術是加州現在迫切需要的。羅達倫說：「灣區有相當高的比例的人口講華語，語言可以幫助我們居民有更好的文化上的聯結。」

佛利蒙市市長與副市長同是華人，這也是該市歷史上首次出現這樣的情況。副市長邵陽表示，在與社區領袖溝通的時候，我們就意識到語言的重要性。他說：「很幸運我和市長可以進行雙語交流，為社區提供更好的服務。」邵陽還將在本月開始，在迪安薩學院（De Anza College）擔任中文翻譯的講師。

當天應邀出席的人士還有縣議員李州曉、庫比蒂諾市長蒲仲辰、副市長趙良方、舊金山台貿中心主任鄒長青、僑務委員魏德珍及佛利蒙學區官員等。