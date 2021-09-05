我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華盛頓特區街頭爆槍案 3死3傷

Lyft、Uber反「心跳法」 司機若挨告將幫付訴訟費

北加首家 台灣華語文學習中心揭幕

記者王子涵／聖荷西報導
僑務委員長童振源与矽谷中文学校校長寇惠風共同為華語文學習中心揭牌。（記者王子涵/攝影）
僑務委員長童振源与矽谷中文学校校長寇惠風共同為華語文學習中心揭牌。（記者王子涵/攝影）

加州首家台灣華語文學習中心，4日上午在矽谷中文學校宣布成立，中華民國僑務委員會委員長童振源，以及矽谷中文學校校長、台灣華語文學習中心主任寇惠風，共同為中心揭牌。童振源在開幕式致辭表示，台灣在向美國以及全球華語文愛好者提供華語教育的事業上，扮演了很重要的角色。依托台灣強大的競爭力、良好的科技產業以及豐富的師資，華語文教學的優勢將越來越強。

童振源表示，僑務委員會很重視華語文教育的推廣工作，此次專程來美參加開幕儀式，希望學習中心所能夠提供的服務除了語言培訓，更多的是要將文化、生活方式、價值觀傳遞給下一代。他表示，未來四年內，台灣將在美歐各國成立100所台灣華語文學習中心，向沒有接受過正規華語培訓的外籍人士提供更多的機會。

僑務委員長童振源、經文處處長賴銘琪、聖縣議員李州曉、佛利蒙市長高敘加等參加華語文...
僑務委員長童振源、經文處處長賴銘琪、聖縣議員李州曉、佛利蒙市長高敘加等參加華語文學習中心剪綵儀式。（記者王子涵/攝影）

台北駐舊金山經文處處長賴銘琪講話時表示：「我很高興可以見證北加第一所台灣華語文學習中心的開幕。華語在美國成為越來越重要的存在，並且我們與美國友人有著相同的價值觀，所以提供免費、高質量的華語教育，在當下是非常重要的。」

加州眾議員羅達倫也到場致賀，他表示，加州有太多需要向台灣學習的地方了。從制度上，台灣由一位強大的女性領導人所領導，這是我們應該學習的；從科技上，台灣的高鐵技術是加州現在迫切需要的。羅達倫說：「灣區有相當高的比例的人口講華語，語言可以幫助我們居民有更好的文化上的聯結。」

佛利蒙市市長與副市長同是華人，這也是該市歷史上首次出現這樣的情況。副市長邵陽表示，在與社區領袖溝通的時候，我們就意識到語言的重要性。他說：「很幸運我和市長可以進行雙語交流，為社區提供更好的服務。」邵陽還將在本月開始，在迪安薩學院（De Anza College）擔任中文翻譯的講師。

當天應邀出席的人士還有縣議員李州曉、庫比蒂諾市長蒲仲辰、副市長趙良方、舊金山台貿中心主任鄒長青、僑務委員魏德珍及佛利蒙學區官員等。

台灣 加州 美國

上一則

4步驟 聖縣教你緊急事件保平安

下一則

阿拉米達學區學生 每月測2次新冠 室內外都要戴口罩

延伸閱讀

僑務委員長童振源 訪金山華埠拜會僑社

僑務委員長童振源 訪金山華埠拜會僑社
僑委會委員長童振源訪南加 牙痛臨時就醫

僑委會委員長童振源訪南加 牙痛臨時就醫
台灣華語文學習中心 爾灣揭幕

台灣華語文學習中心 爾灣揭幕
僑委會委員長童振源訪南加 牙痛臨時就醫

僑委會委員長童振源訪南加 牙痛臨時就醫
貢獻良多 楊信、田貽鴻、梁永泰3僑務諮委獲專業獎章

貢獻良多 楊信、田貽鴻、梁永泰3僑務諮委獲專業獎章

熱門新聞

屋崙29日發生一起搶劫，劫匪開槍打中交錢出來的受害者。截至8月中，警局繳獲大量非法槍枝。（取自屋崙警局推特）

北加奧克蘭男子家門口被搶 交錢後遭劫匪開槍

2021-08-30 17:51
加州衛生廳的「我的疫苗記錄」門戶網站：https://myvaccinerecord.cdph.ca.gov。頁面有簡體中文的服務。（加州衛生廳官網截圖）

加州疫苗電子證明「最有效」上網可申請

2021-08-30 02:19
舊金山原告夫妻在同一單元房住了21年，但被房東逼走。法院日前判決，他們獲得了270萬元的賠償。 (記者李怡／攝影)

舊金山夫婦遭房東騷擾逼遷 獲賠270萬

2021-09-04 20:17
「卡爾多山火」跨越塞拉內華達山脈進入太浩湖盆地，當局對南太浩湖發出全面撤離令。（美聯社）

加州卡爾多山火燒進盆地 南太浩湖全面撤離

2021-08-31 02:20
美國加州舊金山為緩解節節上升的槍枝暴力事件，正計畫試行每月付300美元給很有可能槍擊他人的民眾，鼓勵他們把槍放下，並且成為更有社會建設性的一分子。資料畫面。路透

舊金山阻槍擊案出奇招 將試行月付300元給可能開槍居民

2021-09-02 07:00
面對數以千計的訴訟，嬌生將下架這款備受爭議的產品。（Getty Images）

嬌生產品致癌 判賠矽谷女子2600萬

2021-08-28 16:15

超人氣

更多 >
外賣郎住處被淹 躲過死劫…慘見鄰居三口喪命

外賣郎住處被淹 躲過死劫…慘見鄰居三口喪命
比Delta致命 瑞士專家：明年病毒恐「升級」Covid-22

比Delta致命 瑞士專家：明年病毒恐「升級」Covid-22
紅藍卡參加資格降至60歲？ 逾百議員推動 獨他潑冷水

紅藍卡參加資格降至60歲？ 逾百議員推動 獨他潑冷水

留學生就業寒冬 軟件工程師「疫」枝獨秀

留學生就業寒冬 軟件工程師「疫」枝獨秀
法拉盛水災夜驚魂 多名華人無家可歸

法拉盛水災夜驚魂 多名華人無家可歸