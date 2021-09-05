北加首家 台灣華語文學習中心揭幕
北加州首家台灣華語文學習中心，4日上午在矽谷中文學校宣布成立，中華民國僑務委員會委員長童振源，以及矽谷中文學校校長、台灣華語文學習中心主任寇惠風，共同為中心揭牌。童振源在開幕式致辭表示，台灣在向美國以及全球華語文愛好者提供華語教育的事業上，扮演了很重要的角色。依托台灣強大的競爭力、良好的科技產業以及豐富的師資，華語文教學的優勢將越來越強。
童振源表示，僑務委員會很重視華語文教育的推廣工作，此次專程來美參加開幕儀式，希望學習中心所能夠提供的服務除了語言培訓，更多的是要將文化、生活方式、價值觀傳遞給下一代。他表示，未來四年內，台灣將在美歐各國成立100所台灣華語文學習中心，向沒有接受過正規華語培訓的外籍人士提供更多的機會。
台北駐舊金山經文處處長賴銘琪講話時表示：「我很高興可以見證北加第一所台灣華語文學習中心的開幕。華語在美國成為越來越重要的存在，並且我們與美國友人有著相同的價值觀，所以提供免費、高質量的華語教育，在當下是非常重要的。」
加州眾議員羅達倫也到場致賀，他表示，加州有太多需要向台灣學習的地方了。從制度上，台灣由一位強大的女性領導人所領導，這是我們應該學習的；從科技上，台灣的高鐵技術是加州現在迫切需要的。羅達倫說：「灣區有相當高的比例的人口講華語，語言可以幫助我們居民有更好的文化上的聯結。」
佛利蒙市市長與副市長同是華人，這也是該市歷史上首次出現這樣的情況。副市長邵陽表示，在與社區領袖溝通的時候，我們就意識到語言的重要性。他說：「很幸運我和市長可以進行雙語交流，為社區提供更好的服務。」邵陽還將在本月開始，在迪安薩學院（De Anza College）擔任中文翻譯的講師。
當天應邀出席的人士還有縣議員李州曉、庫比蒂諾市長蒲仲辰、副市長趙良方、舊金山台貿中心主任鄒長青、僑務委員魏德珍及佛利蒙學區官員等。
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