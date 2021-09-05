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風速減低、較高濕度…加州卡爾多山火 火勢減緩

編譯組／綜合4日電
減低的風速及較高的濕度，卡爾多山火的火勢4日明顯減緩，但南太浩湖鎮的居民還未獲准在勞工節長周末返回。（電視新聞截圖）
減低的風速及較高的濕度，卡爾多山火的火勢4日明顯減緩，但南太浩湖鎮的居民還未獲准在勞工節長周末返回。（電視新聞截圖）

本周末，消防員們在應對充滿威脅的加州大火方面取得了進展，數以萬計的南太浩湖居民滿懷希望地等待著回家的機會，這場大火已經把這一繁榮的度假勝地變成了一座鬼城。

進入勞動節周末，較小的風和較高的濕度減少了火焰的蔓延，消防人員迅速利用這一優勢，在卡爾多山火周圍加速設打火線，人為引燃草地切斷火源。帶著巨大刀片的推土機、拿著鏟子的工作人員，以及投放數十萬加侖水和阻燃劑的飛機隊，幫著將火勢控制在幾千英畝範圍內。這一區域範圍只是上個月爆炸性火勢的一小部分，為兩周來火勢最小的增長。國家林務局的主管古爾德（Dean Gould）說：「對我們來說，事情顯然正朝著正確的方向發展。

來源：ABC10

內華達山脈巨大山火的東北部分，仍然在距離南太浩湖和內華達州界幾英里的範圍內延燒。消防官員說，幾天來火勢沒有進一步重大擴展，而且在其周邊的很長一段範圍內沒有威脅到圍堵線。 周五（9月3日）晚間的簡報地圖顯示，333平方英里（862平方公里）的大火，一部分被圈成黑色，這表示在控制線範圍。

2.2萬居民想返家還要等

隨著山火被控制範已達到大約三分之一，當局周五下午允許更多的人返回到他們在大火西側和北側的家中。但是，對於2萬2000名南太浩湖鎮居民和內華達州道格拉斯縣幾天前被疏散的人員，他們的返回仍未有時間表。當局正在逐日根據情況作出這一決定。「這一切都視火勢而言。」消防行動科科長卡格（Jake Cagle）說，「目前情況看起來不錯，應該為時不遠了。」

著名的太浩湖度假區，在繁忙的周末可以輕鬆容納10萬人，但眼下卻異常空曠。這場野火給嚴重依賴旅遊業的本地區經濟造成了重大打擊，尤其正值在該地區今年夏天剛從疫情的停滯中開始反彈。

南太浩湖鎮上的餐廳空無一人。疏散的居民，滿懷希望期待勞工節長周末可以返家。（電視...
南太浩湖鎮上的餐廳空無一人。疏散的居民，滿懷希望期待勞工節長周末可以返家。（電視新聞截圖）

「這對我們當地的企業和員工說，是一個很大的打擊，他們要靠穩定的收入來支付房租和購買食物，」南太浩湖副市長米道布魯克（Devin Middlebrook）說。他表示，停工也損害該市府收入，因為該市支付警察和消防服務以及道路維護的大部分收入，來自酒店稅和銷售稅。

消防人員在草原、林地和山坡上，仍有許多工作要做。盡管天氣總體上較好，但風仍然是 「詭異的」，在吹及該地區的山脊和深谷時，風向不穩定。這場以起火的道路命名的「卡爾多山火」，始於8月14日，在森林茂密的峭壁地區肆虐，目前仍對三萬多戶家宅、商業及其他從小木屋到滑雪勝地等建築， 結構嚴重威脅。

北加野火今年燒1500屋

今年北加的野火已經燒毀了至少1500座房屋，並使幾個山區小村莊遭到破壞。迪克西山火在卡爾多山火以北約65英里處燃燒，是該州歷史上第二大野火，面積約為1380平方英里，目前55%已被控製住。

由於過去30年氣候變化使美國西部變得更加溫暖和乾燥，近年來加州經歷了越來越大、越來越致命的野火。科學家說，天氣將繼續變得更加極端，野火將更加頻繁，更具破壞性和不可預測性。萬幸的是，到目前為止，這個火災季節還沒有死亡報告。

山火 加州 內華達州

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