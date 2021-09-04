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金山疫情回落 Mu變種傳染未見更強

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金山疫情回落 Mu變種傳染力未見更強 無需恐慌

記者李怡 / 舊金山報導
舊金山整體的病毒傳播有所下降。（舊金山疫情指揮中心提供）
舊金山整體的病毒傳播有所下降。（舊金山疫情指揮中心提供）

全球疫情嚴峻，世界衞生組織警告要留意「B.1.621」Mu變種病毒。Mu變種病毒迄今已傳染至39個國家，最早於今年1月在哥倫比亞發現，現已出現在美國和歐洲。市民們普遍關心的是，該變種病毒的傳染性是否更強或更為致命。

在舊金山市疫情指揮中心3日舉辦的圓桌會議上，舊金山華埠公共衛生局局長白幹榮稱，Mu變種病毒的傳播力及殺傷力並未見更強，但他呼籲民眾不要忽視新冠病毒的危害性，不排除會有更多的變種病毒出現的可能性。他強調，大家應繼續加強自我防護意識，並鼓勵家人以及親人和朋友，注射疫苗，出門戴口罩，與人保持社交距離等，這些措施都能有效降低病毒在社區的傳染。

舊金山新冠病例數在連續幾周的快速增長之後，本周有明顯回落現象。疫情指揮中心吳毅表示，舊金山整體的病毒傳播有所下降，這與室內戴口罩令，保持社交距離和要求市民室內活動，需要出示疫苗接種卡並監督接種疫苗有關。但是，因Delta病毒傳染性極強，還是有很多人被傳染，且未打疫苗的民眾大有人在。要說這波疫情結束，為時還太早。白幹榮提醒市民，在華埠的花園角廣場，依然供免費的病毒感染測試。面對新的變種病毒，加強疫苗注射和檢測，仍然是行之有效的措施，即時面對Mu變種病毒，也無需恐慌。

變種病毒 疫苗 疫情

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