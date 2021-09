漫威新片「尚氣」住舊金山 公寓窗景是Clement Street

電影裡尚氣的住址在Google地圖上顯示的是舊金山一個交叉口。(取自Google地圖)

和電影 「猛毒」(Venom)、「蟻人」(Ant-Man)一樣,漫威新片「尚氣與十環傳奇」(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)的主人翁也住在舊金山 。準確來說,他住在1045 Euclid Avenue。

在電影中,由劉思慕(Simu Liu)飾演的尚氣為了逃避犯罪逃到舊金山灣區。為了營造出真正的舊金山氛圍,劇組去年10月前來舊金山列治文區取景,拍攝了一場巴士追逐戲。由於這場戲的破壞力太大,Muni公車不允許電影使用其標誌和撞車時拍到的街景。

選擇在舊金山列治文區拍攝場景,是為了讓這部電影具有一定程度的真實性,以引起當地人共鳴,也是漫威這部首次以亞裔超級英雄為題材的電影的重要元素。統計數字顯示,截至2019年,列治文區最大的族裔群體是亞裔,占當地人口的四成。

「尚氣」導演克雷頓(Destin Daniel Cretton)說:「我們希望華埠 的感覺不要太強烈。我們看過很多華埠,但覺得這個地區蠻有意思,我們認識很多在這裡長大的朋友。」

電影中有一張明信片顯示了尚氣的住址,但輸入Google地圖後,出現的是Euclid Avenue和Arguello Boulevard的交叉口,這是為了保護屋主的隱私。克雷頓說:「否則,一定會有一大堆瘋狂影迷跑去敲可憐屋主的門。」

尚氣的家是以舊金山Clement Street一棟公寓為範本在攝影棚中建造的,觀眾從尚氣家窗戶看出去的是真實的Clement Street,但這是在後製時添加的。為此,劇組不得不封街拍攝整個地區的街景。

場地經理拉納漢(Patrick Ranahan)表示,費這些工夫是值得的。他說:「當你在舊金山拍攝一部汽車或一個走在路上的人時,有一種深刻和發自內心的真實感。」

根據舊金山紀事報(Chronicle)獲得的文件,電影的巴士追逐戲花費了16萬2776元出動警力封鎖現場和維持治安。