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漫威新片「尚氣」住舊金山 公寓窗景是Clement Street

編譯組／舊金山3日電
電影裡尚氣的住址在Google地圖上顯示的是舊金山一個交叉口。（取自Google地圖）
電影裡尚氣的住址在Google地圖上顯示的是舊金山一個交叉口。（取自Google地圖）

電影「猛毒」（Venom）、「蟻人」（Ant-Man）一樣，漫威新片「尚氣與十環傳奇」（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings）的主人翁也住在舊金山。準確來說，他住在1045 Euclid Avenue。

在電影中，由劉思慕（Simu Liu）飾演的尚氣為了逃避犯罪逃到舊金山灣區。為了營造出真正的舊金山氛圍，劇組去年10月前來舊金山列治文區取景，拍攝了一場巴士追逐戲。由於這場戲的破壞力太大，Muni公車不允許電影使用其標誌和撞車時拍到的街景。

選擇在舊金山列治文區拍攝場景，是為了讓這部電影具有一定程度的真實性，以引起當地人共鳴，也是漫威這部首次以亞裔超級英雄為題材的電影的重要元素。統計數字顯示，截至2019年，列治文區最大的族裔群體是亞裔，占當地人口的四成。

「尚氣」導演克雷頓（Destin Daniel Cretton）說：「我們希望華埠的感覺不要太強烈。我們看過很多華埠，但覺得這個地區蠻有意思，我們認識很多在這裡長大的朋友。」

電影中有一張明信片顯示了尚氣的住址，但輸入Google地圖後，出現的是Euclid Avenue和Arguello Boulevard的交叉口，這是為了保護屋主的隱私。克雷頓說：「否則，一定會有一大堆瘋狂影迷跑去敲可憐屋主的門。」

尚氣的家是以舊金山Clement Street一棟公寓為範本在攝影棚中建造的，觀眾從尚氣家窗戶看出去的是真實的Clement Street，但這是在後製時添加的。為此，劇組不得不封街拍攝整個地區的街景。

場地經理拉納漢（Patrick Ranahan）表示，費這些工夫是值得的。他說：「當你在舊金山拍攝一部汽車或一個走在路上的人時，有一種深刻和發自內心的真實感。」

根據舊金山紀事報（Chronicle）獲得的文件，電影的巴士追逐戲花費了16萬2776元出動警力封鎖現場和維持治安。

漫威最新超級英雄「尚氣」住在舊金山列治文區。（網路影片截圖）
漫威最新超級英雄「尚氣」住在舊金山列治文區。（網路影片截圖）

舊金山 電影 華埠

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