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山火風險 或衝擊南太浩湖房市

編譯組／灣區電
卡爾多山火可能在住房市場關鍵時刻襲擊南太浩湖。(美聯社)
卡爾多山火可能在住房市場關鍵時刻襲擊南太浩湖。(美聯社)

截至8月31日上午，因為卡爾多山火，南太浩湖艾爾杜拉多縣（El Dorado）已有超過5萬3000人疏散。居民不清楚還需要幾天，才可回到自己的家，或是回到已被燒盡的廢墟。隨著氣候改變，加州山火季節會更常見，然而，儘管生活在艾縣等山火頻繁地區的風險增加，當地房屋仍持續穩步建設，但山火卻可能在關鍵時刻重擊房市。

根據舊金山紀事報分析，2010-2020年艾縣新建近1500間住房，但該地區總人口減少500人。大部分新房建設在南太浩湖，也是這次山火疏散地區，過去十年，當地人口僅少了70名居民。房地產經紀人羅斯納(Doug Rosner)表示，山火風險提高南太浩湖過去幾年的房屋保險費用，但似乎未削弱住房建設榮景，主要由第二間房買家以及尋求買房作為短期度假租賃(例如Airbnb)的投資客推動。

他指出，市與縣府已開始對短期度假租賃實施嚴格限制，例如禁止在南太浩湖市內進行短期租賃的T提案。但實際住房需求並未放緩，因為疫情帶來一群新買家：居住灣區的遠距辦公遷徙人士，「來自舊金山、聖荷西與矽谷的新買家，正在太浩湖置產，因為不須經常去辦公室，可在美麗的太浩湖家中工作。」

根據Zillow數據，南太浩湖房價自去年7月已上漲45%，當地居民因此買不起房，迫使許多人離開，這也是為何根據調查數據，南太浩湖地區過去十年儘管房屋數量持續增加，人口卻減少的原因。對當地居民與工作者來說，太浩湖面臨住房可負擔危機。不過，由為現在的山火，對經濟和氣候的直接影響，可能打擊南太浩湖房地產市場潛力。

羅斯納分析說，整個南太浩湖市都被疏散，包括他與妻子，大家都不知道山火與疏散情況何時結束，若他們有龐大房地資產在南太浩湖與艾爾杜拉多縣，所有考量與遊戲規則可能會改變。

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