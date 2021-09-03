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罷免加州州長紐森最新民調： 58%反對 39%支持

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罷免加州州長選舉 已投票者多數為民主黨和年長選民

編譯組／美聯社2日電
加州州長罷免選舉已投票者目前大部分是民主黨人和年長者。（美聯社）
加州州長罷免選舉已投票者目前大部分是民主黨人和年長者。（美聯社）

加州州長罷免選舉最重要的問題不是誰喜歡現任州長紐森（Gavin Newsom），而是誰會花時間出來投票。在現階段，一切都取決於投票率。

加州州長罷免選舉選票在8月中旬已寄出給加州2200萬選民，目前寄回的選票超過500萬張，雖然不知道這些選民投票的內容，但有關於他們的政黨、年齡和族裔的統計數字。

數據顯示，加州民主黨選民的起跑狀況令人振奮，目前投出的選票數量是共和黨選民的兩倍以上，反映出民主黨在加州的註冊選民人數優勢。超過三分之一已寄回選票者是年滿65歲的選民。

不過，儘管離選舉日9月14日只剩不到兩周，選舉仍存在許多變數。

年輕人和西語裔民眾是加州最難以預測的選民，雖然他們傾向投票給民主黨，但現階段投票率低於預期。情況是否會改變？共和黨選民會不會等到最後一刻才親自前往投票站投票？這正是2020年選舉發生的事，它幫助共和黨在國會奪回多個席次。

這場選舉是在奇怪的時間點舉行，很難確定誰會出來投票。南加大包容性民主中心（Center for Inclusive Democracy）主任羅梅羅（Mindy Romero）表示，現在的數據大多是眾人的猜測，她稱這場罷免選舉是「自成一格」的選舉。

提高選民投票率是關鍵因素，但不是精確的科學。紐森和他的共和黨競爭對手在爭取選票之際，加州同一時間也發生許多大事，例如學校重開和嚴重山火。紐森獲得前民主黨總統參選人桑德斯（Bernie Sanders）和華倫（Elizabeth Warren）的力挺。

保守派電台主持人（Larry Elder）則搬出演員羅禮士（Chuck Norris）和迪恩凱恩（Dean Cain）為他造勢。加州選民這些天也不斷被簡訊、數位廣告、電子郵件、電視廣告轟炸，鼓勵他們出來投票。

此次罷免選舉的成因，主要是居民不滿疫情期間加州關閉商店和學校的防疫措施，超過170萬選民聯署要求紐森下台，使罷免選舉成真。

無黨派的加州公共政策研究院（Public Policy Institute of California）1日公布最新民調顯示，58%的受訪者反對罷免紐森，而且有高達60%的受訪者贊同紐森處理疫情的方式，只有39%的受訪者贊成罷免。

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