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罷免加州州長紐森最新民調： 58%反對 39%支持

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最新民調：58%反對罷免州長紐森 39%支持

記者劉先進／屋崙報導
州長紐森此前到屋崙市中心訪問理髮店。（記者劉先進 ／攝影）
州長紐森此前到屋崙市中心訪問理髮店。（記者劉先進 ／攝影）

無黨派智庫加州公共政策研究所2日舉行罷免州長紐森論壇。加州公共政策研究所總裁兼執行長巴爾達薩雷（Mark Baldassare）表示，該所1日民調顯示，可能投票的選民中，支持罷免的沒有達到多數，39%支持罷免（58%反對罷免）。3月和5月支持罷免的約為40%。

巴爾達薩雷說，民調顯示，不到一半、44%的人說，目前的罷免是對罷免程式的適當使用。相比3月有所下降。51%的人說，如果罷免紐森，加州的事情會變得更糟。33%的人認為，罷免會讓加州更好。

紐約時報全國政治記者莫迪娜（Jennifer Medina）表示，從紐森2018年以壓倒性優勢當選的一刻起，就有人鼓動罷免。罷免加州州長本來就容易，全國有四次罷免州長，兩次發生在加州。因為疫情，法院裁決，罷免收集簽名的時間延長，收集簽名便宜、容易，有較長時間進行。

莫迪娜說，這次罷免與其說是針對紐森的公投，倒不如說是針對新冠疫情的公投。6月時，很多支持罷免的人說，感染人數如此之多，似乎疫情到了盡頭。所以要追究紐森居家避疫、關閉商業的責任。但現在，變種病毒Delta激增，住院人數增多。情況反而對紐森有利，因為人們開始害怕，認為關閉商業是對的，並非那麼瘋狂。疫情中，事情變得越來越兩極化，可能沒有很多中間派。

屋崙勞工組織和民選官員舉行聚會，反對罷免紐森。（記者劉先進 ／攝影）
屋崙勞工組織和民選官員舉行聚會，反對罷免紐森。（記者劉先進 ／攝影）

莫迪娜說，最近在橙縣沿途的高速路出口，看到很多有關川普的競選標語以及反對紐森的標語，有些人引用川普的話語，說自己來自一個「屎坑國家」（shithole countries）和「屎坑州」。這些都在提醒人們，即使是深藍州加州，也有很深的分歧，有很多川普的支持者和選民，這是他們堅持自己的聲音的一種方式，以報復或試圖奪取權力。

洛杉磯時報政治記者梅塔（Seema Mehta）表示，疫情爆發後，學校關閉，商店關門，住院人數飆升。但與此同時，去年11月，紐森到納巴酒鄉高檔米其林三星餐廳法國洗衣房(French Laundry)參加聚會，可謂臭名昭著。與他的抗疫政策脫節，被人形容虛偽。同時收集簽名得到額外的時間，這一切就像個完美的風暴，導致罷免發生。

「收集簽名的人很生氣，部分原因是，有關紐森的防疫政策。比如，母親生氣，孩子不能去學校，家長要兼顧孩子上網課和自己的工作。企業主沮喪，不斷變化的規則讓俺他們無所適從，一會兒可以可以開放餐廳，一會兒允許堂食等等。某些規則並非紐森制定，但很多憤怒，似乎是針對他的。上次總統選舉，川普在加州這個藍州拿到600萬張選票。加州很多共和黨人，達到150萬個罷免需要的簽名要求，並非高標準。」

紐森 加州 疫情

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