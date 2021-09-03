我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

罷免加州州長紐森最新民調： 58%反對 39%支持

孟晚舟歸期未定 中企開始抵制加拿大並撤資

卡爾多山火暫停移動 南太浩湖鬆口氣

編譯組／美聯社南太浩湖2日電
由於天氣轉好，「卡爾多山火」暫停移動，太浩湖地區的威脅暫時解除。（美聯社）
由於天氣轉好，「卡爾多山火」暫停移動，太浩湖地區的威脅暫時解除。（美聯社）

由於天氣轉好，威脅太浩湖（Lake Tahoe）地區的「卡爾多山火」（Caldor Fire）暫停移動，但消防指揮官警告，危險還未結束，要消防員做好準備。

連日來把卡爾多山火向東推過塞拉內華達山脈（Sierra Nevada）的強風和乾燥狀態終於緩解，使位於加州和內華達州邊界最大的旅遊城市南太浩湖（South Lake Tahoe）暫時逃過一劫。南太浩湖本周已有上萬居民被迫撤離。撤離到楚魯克（Truckee）的南太浩湖市長華勒斯（Tamara Wallace）說：「我現在覺得，我們真的是世界上最幸運社區。」

不過，消防官員警告，部分地區還有強風，森林仍然非常乾燥，卡爾多山火還在往其他多個方向推進，威脅著多個社區。

儘管如此，鑑於本周稍早大火的快速延燒，民眾現在感到樂觀。先前由於大火迅速往南太浩湖逼近，當局8月30日發布全城撤離令，要求南太浩湖2萬2000名居民立即離開，隔日州界線另一邊的內華達州道格拉斯縣（Douglas County）也發布撤離令。

南太浩湖消防搜救局局長薩瓦庫（Clive Savacool）說：「終於有可以喘口氣的機會，雖然吸到的是充滿煙霧的空氣。儘管如此，我覺得我們都能鬆一口氣，救火工作也有進展。」

卡爾多山火2日的面積為20萬9920畝，25%已受到控制，火場東北角現在離南太浩湖僅3哩遠。根據統計，這場8月14日從太浩湖西南方開始燒起的大火，已經焚毀至少622棟房屋、12棟商業建築和177座附屬建築，目前至少還有3萬3000座建築受到威脅。

消防員1日乘船前往保護回音湖（Echo Lake）附近多棟小木屋，而太浩湖地區三大滑雪場Heavenly、Kirkwood和Sierra都拉出造雪機灑水防火。

加州森林防火廳（California Department of Forestry and Fire Protection）發言人皮爾斯（Jonathan Pierce）表示，消防人員正在撲滅零星火災，以防火焰燒往人口密集區。

拜登總統1日宣布加州四縣進入緊急狀態，有助提供加州和其地方政府更多救火資源和災民紓困需要。

拜登2日在白宮說：「消防員的勇氣讓人佩服，他們是我所知最勇敢的人之一，其中有許多是我認識的人。」

加州 山火 拜登

上一則

朱汝湛就任中華總會館總董 布里德、王東華道賀

下一則

罷免加州州長選舉 已投票者多數為民主黨和年長選民

延伸閱讀

拜登堅撤出阿富汗餘波 英防相：美不再是超級強權

拜登堅撤出阿富汗餘波 英防相：美不再是超級強權
烏克蘭總統訪白宮 拜登承諾反俄國侵略

烏克蘭總統訪白宮 拜登承諾反俄國侵略
卡爾多山火燒逾20萬畝 官員：最糟狀況已過

卡爾多山火燒逾20萬畝 官員：最糟狀況已過
卡爾多山火延燒 滑雪場用造雪機狂灑水自救

卡爾多山火延燒 滑雪場用造雪機狂灑水自救
全面撤離後…加州卡爾多山火蔓延 逼近太浩湖

全面撤離後…加州卡爾多山火蔓延 逼近太浩湖

熱門新聞

加州下一輪紓困金支票將在月底前發放。（美聯社）

加州新一輪紓困金 最晚將在月底前寄出

2021-08-26 02:17
屋崙29日發生一起搶劫，劫匪開槍打中交錢出來的受害者。截至8月中，警局繳獲大量非法槍枝。（取自屋崙警局推特）

北加奧克蘭男子家門口被搶 交錢後遭劫匪開槍

2021-08-30 17:51
加州衛生廳的「我的疫苗記錄」門戶網站：https://myvaccinerecord.cdph.ca.gov。頁面有簡體中文的服務。（加州衛生廳官網截圖）

加州疫苗電子證明「最有效」上網可申請

2021-08-30 02:19

金山人語／送別林伯真老師

2021-08-26 02:10
「卡爾多山火」跨越塞拉內華達山脈進入太浩湖盆地，當局對南太浩湖發出全面撤離令。（美聯社）

加州卡爾多山火燒進盆地 南太浩湖全面撤離

2021-08-31 02:20
面對數以千計的訴訟，嬌生將下架這款備受爭議的產品。（Getty Images）

嬌生產品致癌 判賠矽谷女子2600萬

2021-08-28 16:15

超人氣

更多 >
趙薇夫婦驚人財產曝光 星港法共有8棟「豪宅莊園」

趙薇夫婦驚人財產曝光 星港法共有8棟「豪宅莊園」
美東至少46死 新州多達23人 艾妲強降雨 500年一遇

美東至少46死 新州多達23人 艾妲強降雨 500年一遇
圖輯／紐約市雨災至少9死 降雨破1927年紀錄

圖輯／紐約市雨災至少9死 降雨破1927年紀錄
紐約歷史級暴雨 市府：受災戶90天內可索賠

紐約歷史級暴雨 市府：受災戶90天內可索賠
紐約公寓地下室成絕命池 淹死11人 非法出租問題重重

紐約公寓地下室成絕命池 淹死11人 非法出租問題重重