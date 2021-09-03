卡爾多山火暫停移動 南太浩湖鬆口氣

由於天氣轉好，「卡爾多山火」暫停移動，太浩湖地區的威脅暫時解除。（美聯社）

由於天氣轉好，威脅太浩湖（Lake Tahoe）地區的「卡爾多山火 」（Caldor Fire）暫停移動，但消防指揮官警告，危險還未結束，要消防員做好準備。

連日來把卡爾多山火向東推過塞拉內華達山脈（Sierra Nevada）的強風和乾燥狀態終於緩解，使位於加州 和內華達州邊界最大的旅遊城市南太浩湖（South Lake Tahoe）暫時逃過一劫。南太浩湖本周已有上萬居民被迫撤離。撤離到楚魯克（Truckee）的南太浩湖市長華勒斯（Tamara Wallace）說：「我現在覺得，我們真的是世界上最幸運社區。」

不過，消防官員警告，部分地區還有強風，森林仍然非常乾燥，卡爾多山火還在往其他多個方向推進，威脅著多個社區。

儘管如此，鑑於本周稍早大火的快速延燒，民眾現在感到樂觀。先前由於大火迅速往南太浩湖逼近，當局8月30日發布全城撤離令，要求南太浩湖2萬2000名居民立即離開，隔日州界線另一邊的內華達州道格拉斯縣（Douglas County）也發布撤離令。

南太浩湖消防搜救局局長薩瓦庫（Clive Savacool）說：「終於有可以喘口氣的機會，雖然吸到的是充滿煙霧的空氣。儘管如此，我覺得我們都能鬆一口氣，救火工作也有進展。」

卡爾多山火2日的面積為20萬9920畝，25%已受到控制，火場東北角現在離南太浩湖僅3哩遠。根據統計，這場8月14日從太浩湖西南方開始燒起的大火，已經焚毀至少622棟房屋、12棟商業建築和177座附屬建築，目前至少還有3萬3000座建築受到威脅。

消防員1日乘船前往保護回音湖（Echo Lake）附近多棟小木屋，而太浩湖地區三大滑雪場Heavenly、Kirkwood和Sierra都拉出造雪機灑水防火。

加州森林防火廳（California Department of Forestry and Fire Protection）發言人皮爾斯（Jonathan Pierce）表示，消防人員正在撲滅零星火災，以防火焰燒往人口密集區。

拜登 總統1日宣布加州四縣進入緊急狀態，有助提供加州和其地方政府更多救火資源和災民紓困需要。

拜登2日在白宮說：「消防員的勇氣讓人佩服，他們是我所知最勇敢的人之一，其中有許多是我認識的人。」