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Theranos案選定12人陪審團 9／8開案陳詞

編譯組／灣區2日電
Theranos前執行長暨創辦人荷姆斯審判一案，已選定陪審團，將於下周進行開案陳詞。(美聯社)
Theranos前執行長暨創辦人荷姆斯審判一案，已選定陪審團，將於下周進行開案陳詞。(美聯社)

眾所矚目的Theranos前執行長暨創辦人荷姆斯(Elizabeth Holmes)刑事審判，選出由7名男性、5名女性組成的12人陪審團，以及5名候補陪審員，已於2日宣誓。據了解，陪審團在族裔與年齡分布似乎相當多元。開案陳詞即將於8日下周三進行。

荷姆斯的律師、聯邦檢察官與法官達維拉(Edward Davila)利用兩天的時間，在聖荷西聯邦法庭詢問超過80名候選陪審員，問及有關他們對媒體報導荷姆斯、Theranos公司，與對執法單位審判的感受，以及本人或有任何親人經歷過家庭暴力虐待。

在兩天遴選詢問陪審團員以及宣布正式陪審團名單時，荷姆斯皆在場。她於3年前被指控時多項聯邦欺詐與共謀指控，誤導投資人、病患與醫師有關他所創立公司專有的血液檢測技術。她拒絕認罪，將面臨最高達20年監禁徒刑。但審判因為疫情持續而延遲多次，之後還因荷姆斯於7月份產下第一個孩子而再推遲。

媒體多年來大量報導荷姆斯相關新聞，審判前報導更大幅增加。尋找公正公平的陪審團，成為各界重要考量議題。此案有許多錯綜交織成因，涉及醫療保健與技術，以及對親密伴侶的暴力指控，促使尋找決定荷姆斯命運的陪審團員，變得更加複雜。

荷姆斯頗具魅力。她是史丹福大學輟學生，2003年創辦Theranos，當年才19歲，欲徹底改變血液檢測。她自多位知名人士籌募資金，包括媒體大亨梅鐸(Rupert Murdoch)、甲骨文創辦艾利森(Larry Ellison)、沃爾瑪華頓家族、前教育部長戴佛斯(Betsy DeVos)。

她曾是雜誌封面人物，被封為最富有的白手起家女性與下一個「賈伯斯」(the next Steve Jobs)，穿著標誌性的黑色高領毛衣塑造形象。巔峰時期，Theranos公司價值90億元。不過，華爾街日報記者卡雷魯(John Carreyrou)於2015年報導披露公司產品失實，公司轟然倒塌。

此次在陪審團遴選之前，有近200名準陪審員完成長達28頁最終陪審團問卷。根據上周提交的一份法庭文件，約有半數以上回應，他們已經閱讀有關此案的媒體報導。

檢測 教育部 史丹福大學

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