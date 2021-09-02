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舊金山阻槍擊案出奇招 將試行月付300元給可能開槍居民

編譯周辰陽／即時報導
美國加州舊金山為緩解節節上升的槍枝暴力事件，正計畫試行每月付300美元給很有可能槍擊他人的民眾，鼓勵他們把槍放下，並且成為更有社會建設性的一分子。資料畫面。路透
美國加州舊金山為緩解節節上升的槍枝暴力事件，正計畫試行每月付300美元給很有可能槍擊他人的民眾，鼓勵他們把槍放下，並且成為更有社會建設性的一分子。資料畫面。路透

美國加州舊金山為緩解節節上升的槍枝暴力事件，正著手推出一個大膽的新計畫，準備每月付錢給很有可能槍擊他人的民眾，鼓勵他們把槍放下，並且成為更有社會建設性的一分子。

舊金山人權委員會（San Francisco Human Rights Commission）主任戴維斯（Sheryl Davis）日前接受《新聞週刊》（Newsweek）訪問時指出，預期10月開始啟動的「夢想守護者夥伴關係」（The Dream Keeper Fellowship）將支付10人一個月300美元，讓他們不參與槍擊犯罪，也將跟市府街頭暴力干預計畫派來的人生教練配對，並被視為致力防止暴力的「社區大使」。

戴維斯表示，這個計畫不具「交易性質」，反而將相當專注於投資最受暴力影響的社區，「這不必然和人們可能想像的一樣老套，不是跟『這裡是幾塊錢，這樣你就不會做壞事』一樣具有交易性質，但這真的事關你如何幫助我們改善鄰里的公共安全」。她說，「當你變得更好，你的社區會從中受益」。

當地媒體KPIX報導，只要參加者滿足全部的基準，禮物卡的激勵金可等同一個月高達500美元。舊金山市長布里德（London Breed）強調，這根本上不是「給罪犯現金」，「可悲的是，許多案例的共同點在於這些人們沒有任何形式的收入。因此，我們正試著做的事情，有部分是確保金錢不是翻轉你人生的一道障礙」。

舊金山 槍擊 加州

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