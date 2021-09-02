卡爾多山火延燒 滑雪場用造雪機狂灑水自救

Heavenly滑雪場使用造雪機狂灑水自救。(圖取自電視畫面)

卡爾多山火 (Caldor Fire)已開始往東燒向太浩湖最大滑雪 場「天堂渡假村」(Heavenly Mountain Resort)，當南太浩湖疏散令下達後，這家太浩湖最大滑雪場總經理佛特(Tom Fortune)立刻驅車繞湖前往臨時設立的事故指揮中心，指揮工作 人員運用渡假村龐大造雪機，灑水自救。

當地風向正將火焰引入太浩湖盆地，一夜之間就可能在Heavenly滑雪場4800英畝土地上引發火災。面對可能的危險，滑雪場工作人員緊急行動，修剪樹枝，清除地上乾燥枝葉，造雪機協助灑水，包括旅館內部與電梯通道。附近山火竄進小型滑雪場「科克伍德」(Kirkwood)，歷史悠久的「科克伍德旅館」(Kirkwood Inn and Saloon)建築物背後，可見到煙霧瀰漫。

消防人員過去幾天已對滑雪場渡假村附近約300間住宅，進行結構防護準備：巡邏房屋與公寓、移除後院家具與木樁、切割距離地面15英尺的樹枝。並在科克伍德社區周圍設置防火帶，保護山谷免受火焰威脅。科克伍德消防局長赫瑞斯(Tom Harris)表示，將持續關注山火進展，準備好維護社區安全。

南太浩湖、科克伍德與多個鄰近山麓社區，正進行疏散。這些社區的滑雪場，夏天期間聘用數百位工作人員，目前多數人已疏散至內華達州、北太浩湖與其他地方。營運Heavenly、科克伍德與Northstar滑雪場的「Vail Resorts」公司，自疏散行動以來，協助提供食物、庇護所與心理健康支援給疏散工作人員，並確保各項設施，包括電梯與停車場，可供緊急救援人員使用。

聖馬刁縣消防隊長馬丁(Jason Martin)表示，消防目標是立即撲滅任何火焰，並做好準備，讓火災無法在任何地方發生。希望能維持建築物完好，並讓民眾能安全返家。

佛特期望，大風將可轉向，至少能減緩接近Heavenly滑雪場火勢的風吹力度。他表示，Heavenly不僅是觀光度假勝地，也是支持地方的重點商業，所有相關活動幾乎深入鄰近社區，「援救行動關乎社區。渡假村代表著大家的生計，也是工作以及生活所在。」