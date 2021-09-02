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卡爾多山火燒逾20萬畝 官員：最糟狀況已過

編譯組／南太浩湖1日電
「卡爾多山火」面積1日突破20萬畝，但有利天候減緩了延燒速度。（美聯社）
「卡爾多山火」面積1日突破20萬畝，但有利天候減緩了延燒速度。（美聯社）

受到有利天候的幫助，消防員1日得以保全太浩湖南部社區。但官員警告，加州和內華達州邊界高山地區因強風和乾旱仍處於危險之中。

被派往協助「卡爾多山火」（Caldor Fire）救火工作的氣象學家杜德利（Jim Dudley）說：「在天氣方面終於有好消息傳來。」他預測，當地未來幾天不會再吹強風，但因為濕度極低，火災風險仍然存在。

來源：CBS Evening News

加州森林防火廳（Cal Fire）表示，燃燒超過兩周的卡爾多山火已燒毀艾爾杜拉多國家森林（El Dorado National Forest）大片土地，跨越塞拉內華達山脈（Sierra Nevada）山頂進入太浩盆地（Tahoe Basin），1日面積增至20萬4390畝，但20%已受控。

官員：未脫離大火險境

加州森林防火廳分局局長赫雷拉（Henry Herrera）表示，卡爾多山火現在仍位於南太浩湖（South Lake Tahoe）以南約3哩處，朝東北方的加州和內華達州邊界移動。赫雷拉說：「大火還在移動，我們還未脫離險境。」

卡爾多山火濃煙籠罩了南太浩湖，原本此時應該遊人如織的小鎮，如今幾乎空無一人。當局8月30日下令南太浩湖全面撤離，約2萬2000名居民和數千名來自其他地區的民眾堵在當地主要幹道上動彈不得數小時。南太浩湖市府官員表示，只有少部分居民無視撤離令。

與此同時，官員也開始為救火工作的下一階段做準備。

南太浩湖公用事業局（South Tahoe Public Utility District）已要求民眾關閉水管、灌溉系統和灑水器，以確保可以以最大壓力抽出井水使用，代表當消防員的水管接上消防栓的那一刻，就能全力灑水滅火。

加州州長紐森（左）1日在防火廳廳長波特的陪同下視察艾爾杜拉多國家森林的「卡爾多山...
加州州長紐森（左）1日在防火廳廳長波特的陪同下視察艾爾杜拉多國家森林的「卡爾多山火」災區。（美聯社）

滑雪場全力灑水增濕度

鑑於大火逼進，南太浩湖著名的Heavenly滑雪場開啟造雪機全力灑水增加濕度，希望能減緩大火燃燒的速度。

不顧妻子反對，60歲的羅德斯（John Rhodes）堅持留在兩人位於南太浩湖以南的社區守護家園。

為了補充官方的救火工作，羅德斯和包括幾名休假消防員在內的鄰居，將房屋用軟管包起，並開啟灑水裝置在周邊設置防火線，但可能用水過多，接到公共事業局的詢問電話。

加州州長紐森（Gavin Newsom）1日要求拜登總統發布聯邦災難宣告（federal disaster declaration），以便讓加州獲得更多救火資源，並提供災民紓困需要。

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