「謝謝保護社區」屋崙社安隊護華埠有功 州長表揚

加州18區眾議員候選人米婭，1日代表州長紐森，給屋崙華埠社安隊頒發獎狀。州總檢察長邦塔、市議會主席勵琪等到場祝賀，謝謝義工們無私奉獻保護社區。（記者劉先進 ／攝影）

阿拉米達聯合學區董事會主席、加州18區眾議員 候選人米婭（Mia Bonta），1日代表州長紐森，給東灣台山同鄉會屋崙華埠 社安隊頒發獎狀，表彰128位義工巡邏華埠、保護社區安全的貢獻。州總檢察長邦塔（Rob Bonta）、市議會主席勵琪( Nikki Fortunato Bas )等到場祝賀，謝謝義工們無私奉獻、護衛社區。

極可能當選加州18區眾議員的米婭（左），代表州長紐森，向社安隊代表、台山同鄉會主席馬作林（右）頒發獎狀。（記者劉先進／攝影）

台山同鄉會主席馬作林表示，從3月1日開始，社安隊已連續不間斷在華埠巡邏185日。成立之初，社安隊的宗旨就是警民攜手，護衛華埠。在巡邏中，128個隊員自願義務巡邏，為了保護華埠安全，付出很大。他特意鞠躬表示感謝。「大家默默付出，辛勤勞動，歷史會永遠記住。州長紐森也透過獎狀鼓勵大家。藉著州長的鼓勵和支持，為了華埠治安，我們會繼續前行。」

據悉，128名義工全部領取到印刷各自名字的州長表彰狀。

米婭角逐丈夫邦塔空缺 競選州眾議員勝出在望

米婭是總檢察長邦塔的夫人，目前競選的州眾議員位置，是邦塔獲任州總檢察長後留下的遺缺。目前開票結果顯示，她的得票率為54.92%，比競爭對手多4609張選票，目前有近1萬張選票未開出，有極大希望當選18區眾議員。米婭說，非常榮幸代表州長給社安隊頒發表彰獎狀。在如此黑暗的時刻，華埠社區面臨風險，義工挺身而出巡邏，保護華裔、亞裔 安全，也在賜福給華埠和亞裔社區。「你們激勵社區，義工的經歷說明，當你用心工作，就可以保護社區和每個人的安全。」

市議員勵琪表示，華埠是屋崙的財富，有豐富的亞裔歷史文化和亞裔商業。她參加了社安隊成立首日的活動，也慶祝社安隊成立185天。勵琪表示，有義工巡邏華埠，向警方報告安全等問題，大家一起確保華埠安全，才能讓社區生機勃勃。「我們一起保證市府資源專注於華埠和其他社區，確保有效的警力安排，支持商業發展，預防暴力，及時處理精神健康問題等。」

社安隊回贈禮物給州總檢察長邦塔及其夫人米婭。（記者劉先進／攝影）

邦塔說，他以前代表包括華埠在內的社區，很驕傲為大家爭取權益，他祝賀社安隊得到州長表彰，「加州謝謝你們，我謝謝你們。我很珍惜、尊重和欽佩你們的工作。社區最知道，如何能讓社區安全。謝謝你們花費這麼多時間巡邏，挺身而出保護社區。你們給予社區能量、熱情和精力。謝謝你們的服務和承諾，謝謝你們站出來，對抗仇恨力量。作為總檢察長，我會和你們一起並肩作戰，為你們爭取權益，也會一直是你們的後盾。」

阿拉米達縣危機服務部行為健康臨床醫生楊麗明（Lai Meng Ieong）表示，危機服務部為社區提供精神健康評估、轉介、治療等服務。也和社區機構合作，提供健康安全的環境，服務華埠。雖然扮演角色和崗位不同，但目標一致，也是希望社區健康和安全。希望華埠社安隊巡邏繼續下去。

社安隊義工彭一玲（Elanie Peng）表示，在華埠搶劫案中見義勇為、卻被劫匪槍傷的華人英雄小李，因為傷口疼痛，未能到達現場，但依然播放一段簡短的錄音，祝福社安隊。在錄音中，小李恭喜社安隊拿到州長獎狀，也謝謝社安隊不辭辛苦的巡邏、保護社區。