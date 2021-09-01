助貧寒學子 加州鼓勵發展商增建可負擔房

加州參議院通過參議員斯金納（Nancy Skinner）的SB290法案，法案將更新加州的住房「密度獎勵法」，以支持建設更多可負擔房，為低收入大學生緩解住房危機。（記者劉先進 ／攝影）

加州參議會8月底以32比4的投票，通過了參議員斯金納（Nancy Skinner）的SB290法案，法案將更新加州的住房「密度獎勵法」（Density Bonus Law），以支持建設更多可負擔房，特別為低收入 大學生緩解住房危機。州眾議會此前以66比1通過SB290。法案等待州長紐森審議簽字。

斯金納表示，加州大規模的住房短缺，特別缺乏可負擔房，加劇了住房危機，迫使許多大學生住在車內或暫住在別人家中當沙發客（couch surfing）。數以千計的加州學生在今年秋天返回課堂時沒有居住之地。SB290法案將為發展商提供更多的激勵措施，以建設可負擔的單位，特別是為低收入的大學生。

根據非營利組織加州住房夥伴（California Housing Partnership）的統計，目前估計全州有120萬套可負擔得租賃單位缺口。平均每五個極端低收入家庭中，四個家庭收入的一半以上要支付租金。

加州大學 生住房危機尤其嚴重。根據洛杉磯加大學校轉型中心2020年的一份報告，過去10年中，有遊民經歷的加州大學生數量激增近50%。每五個加州社區大學學生中，就有一個沒住所。對州大學生來說，十分之一的人曾經無家可歸。每20個加大學生中，有1人曾經當過遊民。

SB 290法案擴大了加州的住房密度獎勵法，以斯金納提出的SB1227法案為藍本完善。法案允許發展商在建造可負擔房時，若覆蓋大學生可負擔單位，可建設更大規模和單元的發展計畫。具體來說，SB1227法案要求各城市和各縣，在住房計畫中為低收入學生留出至少20%的單元，給予一定程度的住房密度獎勵，使整個項目獲得額外的高度和密度。

不過，即使有了SB1227法案，加州的密度獎勵法仍未得到充分利用。根據柏克萊加大 特納住房創新中心（Terner Center for Housing Innovation）的數據，僅不到一半的加州城市和縣有使用密度獎勵的開發計畫，大多數轄區只有一個或兩個適用該法案的項目。

SB290法案旨在擴大密度獎勵法的使用範圍，以創造更多的可負擔住房，若發展商為低收入大學生建造可負擔單位，可獲得進一步的獎勵。法案簡化了密度獎勵住房計畫的地方審批程式，並包括鼓勵發展商為中等收入的加州居民，建造更多的可出售住房。