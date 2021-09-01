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剩2周要投票 「反罷免」紐森民調終於過半

編譯組／綜合31日電
最新民調顯示，過半選民支持紐森留任。（美聯社）
最新民調顯示，過半選民支持紐森留任。（美聯社）

離加州州長罷免選舉僅剩兩周，州長紐森（Gavin Newsom）終於看到一項令他振奮的民調。這項民調是由SurveyUSA和聖地牙哥聯合論壇報（San Diego Union-Tribune）共同進行，這兩家機構四周前公布的民調曾顯示，贊成罷免紐森者比反對罷紐森者多出兩位數百分點。

這項最新公布的民調在8月26日到28日之間訪問1250位加州選民，民調結果顯示，51%的受訪者第一題的答案是「否」（反對罷免紐森），43%的受訪者回答「是」（支持罷免紐森），6%的受訪者還未決定。SurveyUSA和聖地牙哥聯合論壇報上一次的民調結果是，51%的受訪者回答「是」。40%的受訪者回答「否」。

其他民調在第一題答案上顯現的差距都在2%到3%之內，SurveyUSA和聖地牙哥聯合論壇報這項最新民調的差距拉大為8個百分點，對紐森而言無疑是一個正面的好消息。

另一個對紐森有利的發展是，黨派投票熱情的差距似乎正在縮小。此前的民調顯示，共和黨選民參與此次選舉的熱情比民主黨選民高出許多，投票意願也高於民主黨選民，但在這次民調中，兩黨選民熱情已相差不多。83%的共和黨選民表示他們已寄出選票或可能或確定會投票，81%的民主黨選民也這麼表示。而上次民調結果為，84%的共和黨選民表示可能或確定會投票，只有62%的民主黨選民說可能或確定會投票。

這項民調還改變了第二題（如果紐森被罷免，應該由誰取代他？）的調查方式，依照加州民主黨對黨員的指示，提供選民不回答的選擇。此外，民調還在候選人名單中加入其他民主黨人士，結果發現，原本支持度在SurveyUSA和聖地牙哥聯合論壇報上一次民調中高達27%的網紅帕夫拉斯（Kevin Paffrath）支持度一下子大跌。

此外，有27%的受訪者在第二題選擇投票給保守派電台主持人艾德（Larry Elder），其次是帕夫拉斯和企業家考克斯（John Cox），兩人的支持度都是6%。

民調 紐森 投票

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