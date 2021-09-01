逃離太浩湖 Lyft車費一度飆漲至1500元

南太浩湖地區發布全面撤離令，從當地到雷諾太浩國際機場的Lyft車費高達1500元。（Getty Images）

隨著「卡爾多山火」（Caldor Fire）快速向南太浩湖（South Lake Tahoe）移動，大部分居民已經離開當地，前往撤離中心或北加州和內華達州其他安全的地區。

不過，在南太浩湖最後一批居民撤離之際，總部位於舊金山的網路叫車平台Lyft 被指哄抬價格。31日上午，一輛至少可坐五人「XL」級Lyft汽車 顯示，從Heavenly Valley Lodge前往雷諾太浩國際機場（Reno-Tahoe International Airport）的車費高達1300元到1500元。根據Lyft自己的計算，這段路程「XL」級汽車的車費一般不會超過200元。

到了中午，這個價格已降回比較合理的230元。

對於價格激增，Lyft發言人做出解釋。

Lyft發言人說：「當叫車數量多過正在路上營業的司機數量時，黃金時段定價功能就會自動啟動，這是為了讓更多司機前往高需求的地區提供服務。當我們意識到撤離令如何影響Lyft的價格時，我們立即定出上限，並暫時停止黃金時段定價。」

發言人證實，他們已經在31日中午之前關閉了黃金時段定價功能。

Lyft競爭對手Uber的應用程式顯示，從太浩湖地區開出的車費也要數百元，但乘客叫不到車。Uber發言人表示，他們並未停止服務，叫不到車可能是因為司機選擇不出現在平台上，可能是基於安全理由，或他們自己是撤離民眾的一部分。

隨著民眾在撤離站等候的照片不斷被放上社群媒體 ，很明顯可以看出，並非所有南太浩湖居民都有自己的汽車可開，迫使這些民眾向第三方尋求服務。