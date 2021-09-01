卡爾多山火逼近 太浩湖岌岌可危 2.2萬居民撤離

太浩湖擁有豐富的歷史，Cal-Neva賭場曾是法蘭克辛納屈所擁有，如今有被「卡爾多山火」焚毀的危險。（取自推特）

理奇（Corey Rich）是一名在全球各地拍攝異國風情的探險攝影師，他在太浩湖（Lake Tahoe）生活了20年，但每次返家仍然對太浩湖的景色讚嘆不已。

由於「卡爾多山火 」（Caldor Fire）逼近，住在南太浩湖（South Lake Tahoe）的理奇30日打包行李上車，和妻子、女兒、寵物狗及其他2萬2000名居民一起撤離當地。所有人以緩慢的速度往外疏散，留下一個寂靜的小鎮。當他們再度返回時，這個小鎮不知還存不存在。

湖水如藍寶石般美麗的太浩湖是北美最大的高山湖，茂密的森林中有許多健行步道，還有風景如畫的滑雪場，150多年來一直吸引全球各地人們前來，每年有超過1500萬人造訪，為當地經濟帶進10億元收入。這個地區最近對短租屋帶來過多遊客和逃避新冠病毒的人有所埋怨，希望立法管制。

上一場山火在2007年 規模小很多

然而，太浩湖現在正面臨可能是史上最大的災難，首次遇到山火將直接燒到湖畔的威脅。最接近太浩湖的一場火災是2007年發生的「安哥拉山火」（Angora Fire），這場燒了一周的大火焚毀南太浩湖外圍250多棟房屋和商店。但與已焚地19萬1000畝、燒毀669座建築物的卡爾多山火相比，燒毀3100畝地的安哥拉山火簡直是小巫見大巫。

不過，太浩湖遊客管理局（Lake Tahoe Visitors Authority）局長卓別林（Carol Chaplin）說：「許多回顧2007年歷史的居民表示，山火不會讓他們想離開，我也不會。這是一個特別的地方，我們擁有的東西不是很多，但擁有的都是對的東西。至於歷史，那真是太悠久了！」

瓦修部落（Washoe Tribe）在太浩湖建立家園已1萬年，現代版太浩湖於1800年代中期在加州 淘金熱和內華達州 康斯達克礦脈（Comstock Lode）採銀熱中出現，探險家、採礦者和企業蜂擁而至。因為太搶手，加州和內華達州最後決定各取一半管轄。

到了1869年，鐵路把這個童話般的地區變成舊金山和維吉尼亞市（Virginia City）富人的度假勝地。到1920年代，像翡翠灣（Emerald Bay）Vikingsholm這種城堡別墅在太浩湖已十分普遍。

接下來幾十年，太浩湖興建了許多滑雪場，包括舉辦1960年冬季奧運的史夸谷（Squaw Valley）；南太浩湖和太浩市（Tahoe City）相繼建市；內華達州也開始興建賭場，包括巨星法蘭克辛納屈（Frank Sinatra）擁有的Cal-Neva Resort Spa and Casino，前美國總統甘迺迪也是座上客。

太浩湖也吸引了芝加哥黑手黨大哥詹卡納（Sam Giancana）前來，幫派醜聞在當地掀起的傳聞被電影「教父」（Godfather）搬上銀幕。

然而，過度擁擠、房價飆漲、乾旱危及湖泊清澈度和健康，使太浩湖光芒不再那麼耀眼。

「拯救太浩湖聯盟」（League to Save Lake Tahoe）發言人約瑟夫（Chris Joseph）說：「愈來愈多的人志願參與我們的活動，大家一起撿垃圾、使用應用程式了解湖水水質或是否有入侵物種，每個人似乎都意識到一個健康、充滿活力的太浩湖對大都有好處。」