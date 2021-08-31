加州卡爾多山火燒進盆地 南太浩湖全面撤離

「卡爾多山火」跨越塞拉內華達山脈進入太浩湖盆地，當局對南太浩湖發出全面撤離令。（美聯社）

由於猛烈的「卡爾多山火 」（Caldor Fire）不斷逼進，當局30日對南太浩湖（South Lake Tahoe）發布全面撤離令，民眾的車輛因此塞滿道路動彈不得。

在撤離令發布後，南太浩湖民眾紛紛收拾行李駕車離開，卻在充滿煙霧的空氣被堵在道路上進退兩難。

布雷斯林（Ken Breslin）被困在離家不到1哩的車陣中，他的福特Escape汽車汽油只剩四分之一。布雷斯林的兒子29日晚上求他帶全家離開，但他確信撤離令本周稍後才會發布，要兒子打消念頭。

從「不用擔心」、「不會燒過來」、「不會燒到山頂」、「不會從山頂燒下來」，到「有3500名消防員、推土機和空中救援」，布雷斯林說：「在今天早上之前，我一直不相信大火會燒進來。現在，噩夢成真。」

撤離令發布後，南太浩湖路上塞滿汽車動彈不得。（美聯社）

在太浩湖以南數哩的社區29日突然收到撤離令後，南太浩湖30日接著也收到這項前所未有的撤離令。當地主要醫院巴頓紀念醫院（Barton Memorial Hospital）已主動疏散數十名病人，艾爾杜拉多縣（El Dorado）警局也將囚犯轉移到鄰近監獄。

加州 森林防火廳（Cal Fire）廳長波特（Thom Porter）說：「加州現在的火災前所未見，最重要的是民眾必須儘快撤離。我還要提醒加州其他居民：這個州的每一畝土地都有可能起火。」

加州森林防火廳官員表示，從29日晚上到30日上午一夜間，卡爾多山火朝50號公路東北方向再燒4480畝地，並朝另一個方向再燒5120畝地。加州目前有超過1萬5000名消防人員正在對抗多場山火，其中有遠自猶他州、華盛頓州、威斯康辛州和西維吉尼亞州 前來支援的消防員，還有約250名在華盛頓州受過訓練的現役軍人正在徒手協助清理森林廢墟。

波持指出，加州史上唯「二」跨越塞拉內華達山脈（Sierra Nevada）的大火是今年發生的「卡爾多山火」和「迪克西山火」（Dixie Fire）。還在太浩湖以北地區燃燒的迪克西山火目前面積增至77萬1200畝，30日還迫使更多地區發布撤離令。

南太浩湖市長瓦勒斯（Tamara Wallace）表示，他們已經連續多日呼籲其他地區民眾暫時不要前來，因為山火造成當地空氣品質非常惡劣。瓦勒斯說，她本以為卡爾多山火不可能燒進盆地，因為過去的山火從未在南太浩湖附近如此迅速延燒。瓦勒斯說：「這是又一個多年來野火如何發生改變的證明。」

太浩湖地區前兩次發生的野火是2007年燒毀200棟房屋的「安哥拉山火」（Angora Fire），和2002年在Heavenly Mountain Resort燒起的「纜車山火」（Gondola Fire）。

30日上午因為狂風揚起大片塵土，造成車輛動彈不得，加州公路巡警局（California Highway Patrol）不得不增加許多額外人手協助疏散。到了下午，交通堵塞情況已有改善。