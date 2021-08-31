東灣康縣學區 擬強制學生打疫苗

西康曲柯士達聯合學區考慮強制學生接種疫苗。（電視新聞截圖）

擁有52所學校、學生超過2萬8000名的西康曲柯士達聯合學區 （West Contra Costa Unified）總監宣布，他們正在考慮要求所有符合資格的學生接種新冠疫苗 。

加州已實施學校教職員必須接種疫苗或每周定期接受檢測 的規定，南加庫爾富市聯合學區（Culver City Unified）也宣布要求年滿12歲的學生接種疫苗，學生最遲必須在11月19日前出示接種證明。

西康曲柯士達學區總監赫斯特（Kenneth Hurst）向教育網站Edsource表示，他上周與庫爾富市聯合學區官員聯絡，就此事聽取他們的經驗，學區董事與教師也表達對這項強制令的支持。根據學區公布的數據，西康曲柯士達學區93%的教職員已接種疫苗。

聯邦政府上周全面批准了年滿16歲者使用的輝瑞（Pfizer）新冠疫苗，12歲到15歲者的輝瑞疫苗現在仍只有緊急使用授權。

儘管康曲柯士達縣已有將近八成符合資格的居民已完成疫苗接種，78%的12歲到15居民和85%的16歲到19歲居民至少接種一劑，但過去七天的平均單日確診率為每10萬人中超過35例，住院人數也直逼冬季疫情高峰水平。

東灣州大公共衛生教授史丹頓（Michael Stanton）表示，任何級別的疫苗授權都會對整個社區產生影響。他說：「接種率每增加一個百分點，都會對減緩病毒傳播產生指數程度的效果。」

西康曲柯士達學區開學兩周，目前僅14名學生和4名教職員傳出感染新冠病毒，但未關閉任何教室。根據縣衛生局指南，學區要求所有學生、教職員在學校無論是室內還是戶外都要佩戴口罩，並建議所有學生每周接受檢測，在所有學校提供免費檢測服務。

舊金山加大醫學系系主任瓦賀特（Robert Wachter）說：「我同意大多數人的看法，關閉學校是不好的，我們應該努力避免學校關閉。」