醫院病床全滿 蒙多西諾醫護聯署籲接種疫苗

醫院病床全滿，北加州蒙多西諾縣數十位醫護人員公開呼籲民眾接種疫苗。（Getty Images）

鑑於近來大量新增新冠病例都是重症病例，北加州 蒙多西諾縣（Mendocino County）超過65位醫師和護士30日聯署發出一封嚴正的公開信，強烈呼籲民眾接種疫苗 。

這封信說：「我們每天照顧的新冠病人愈來愈多，我們的急診室人滿為患，醫院病床已全滿，加護病房也全滿。」

隨著高傳染性Delta變種病毒迅速傳播，北加 州農村縣住院人數激增，對當地有限的醫療資源造成嚴重壓力。已持續18個月的疫情讓醫師和護士筋疲力盡，醫院病床全滿，病人只能排隊等候。

醫師表示，在這第四波疫情中，許多住院病人都是沒有打疫苗的人，年輕病人也變多。根據加州最近公布的疫情數據，未接種疫苗者感染新冠病毒的機率是已接種疫苗者的六倍以上。

公開信還表示，將病人轉移到鄰縣醫院現在也很困難，因為其他縣也正在應付自己的激增病例。醫護人員說，他們對「整個北加州醫院已經沒有病床」這句話已習以為常。

蒙多西諾縣醫護人員在信上說：「我們的醫療系統從來沒有遇過這種挑戰。透過接種疫苗，每個人都可以在這個危急的情況下盡自己一份力量。」

由於北加州目前有多場快速移動的山火正在燃燒，空氣品質十分不健康，可能引發有潛在健康問題的人出現併發症。此外，醫院超負荷也造成中風、心臟病和其他疾病的非新冠病人沒有病床可用。

俄勒岡州邊境德諾特縣（Del Norte County）的醫師本月稍早已發出類似公開信，懇求民眾接種疫苗。德諾特縣許多醫師也同時在漢堡德縣（Humboldt County）工作。