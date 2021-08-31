孩子在學校安全嗎？ 聖他克拉拉縣府釋疑

回歸實體教學後，部分家長也擔心防疫的問題。聖他克拉拉縣府製作問答釋疑。（圖：取自密爾比達學區臉書）

新冠肺炎 （COVID-19）疫情依然持續、Delta變種病毒肆虐，但不到12歲的孩童目前依然尚未能打疫苗，也讓不少家長擔心。聖他克拉拉縣府提出，學校已經開學數周，陸陸續續地聽到一些確診消息，家長也多少會擔心孩子在學校被感染了。縣府就此提供常見的問題與答案，希望能解答家長心中的疑慮。

許多人關心「學校是否有新冠防疫措施？學校的防疫規定是聖他克拉拉縣制定的嗎？」縣府表示，學校當然有新冠的防疫措施，雖然學校及學區 不屬於聖他克拉拉縣府的管轄範圍，但是學校和學區都必須遵守由加州公共衛生部門所頒布的加州K-12學校的新冠肺炎公共衛生指引。每個學校與學區都有新冠肺炎指定人員，作為學校與公共衛生局中間的聯絡人。

另外，有很多人擔心，「如何確保孩子在校用餐安全？」、「學校是否有制定午餐計畫？」等問題。聖他克拉拉縣府表示，學校必須根據情況制定校園午餐指引，建議學生在室外用餐，並保持六呎距離。另外也要戴口罩、每個學校依照自己情況來執行指引(Local educational agency：LEA)午餐小組，指定地點與班級用餐以便於管控。

在恢復實體教學以後，部分學校也零星出現確診的情況。不少人疑惑「學區有制定計畫，在確診人數達到多少時，將會轉成遠距教學嗎？」對此，縣府表示，在評估遠距及面對面教學的利弊之後，目前還是以面對面教學為主。灣區 衛生官員也已重申支持學校進行全面親身教學。然而，如果需要的話，學校可能提供獨立學習 (independent study)。

有家長問，「如果校園內有學生或老師確診，我們會被通知嗎？我孩子的學區是只有坐在同桌的學生確診才會被通知，但是難道同班上課不會有風險嗎？」縣府則解釋，學區和學校得知校園確診，必須通知確診者的密切接觸者。但是鼓勵學區和學校若得知校園內的確診，要通知更多的人員及家長。根據情況，密切接觸者可能需要檢疫或隔離。而所謂的密切接觸者，是指從感染者出現症狀或檢測呈陽性之前之前的48小時開始，在任何時間內距感染者6英尺以內至少15分鐘的人員。密切接觸者包括與感染者持續接觸15分鐘的人士，以及與感染者反複來往的人士。

縣府強調，考慮到對兒童的諸多好處，灣區衛生官員重申6月份灣區衛生官員的聯合聲明，支持安全返回教室的決定。縣府指出，雖然兒童可能感染新冠肺炎，但兒童中嚴重疾病並不常見，死亡也極為罕見，「（新冠肺炎）傳播可能發生在任何環境中，包括在學校，但兒童經常在家中或在設有不同安全措施的社交環境中暴露於新冠肺炎。學校之中確定的病例，通常可能與課堂暴露無關。」