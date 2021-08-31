非裔女華埠4度攻擊華人「滾回中國」 警方：仇恨犯罪

女子此前襲擊華人，還試圖搶奪華人的眼鏡。並辱罵華人東主Wayne被拍下。（視頻截圖）

屋崙華埠 9街一家超市華人 東主Wayne前不久經歷一起仇恨事件，疑似患精神疾病的非裔女子在店門前4次攻擊華人，對人吐口水、口出狂言，還叫Wayne「滾回中國」。

華埠聯絡警員符美（Mae Phu）對本報表示，女子在此事發生後被抓捕，但很快釋放。不久，該女又因其他在華埠攻擊案件，被再次逮捕。不過，因案件在調查中，女子姓名還不能公布，也不清楚此人具體會被地檢處起訴何種罪名。警督余劍倫（Alan Yu）表示，警方希望認定此人所犯為仇恨犯罪，但平衡有精神健康危機的人的犯罪問題，對執法、司法機構來說，非常艱難。

案件發生在8月4日，非裔女當時搶奪華人眼鏡並摔碎在地上，還跑到Wayne店門口，用醬油瓶砸人，Wayne拿起折疊椅擋開。女子不僅吐口水、罵人，還叫他「滾回中國」。女子悻悻離開後，又將路邊的一個廢棄紙箱拿起來，狠狠砸向另一個路人，所幸路人沒受傷。數個商戶東主見義勇為，將女子驅趕出華埠。

屋崙華埠9街一家超市華人東主Wayne 前不久經歷一起仇恨亞裔事件。（記者劉先進 ／攝影）

警督余劍倫說，雖警方以仇恨犯罪處理此案，但嫌犯疑有心理健康問題，所以先送其到醫院或專業機構做精神評估，釋放後又被捕。司法機構試圖在兩者之間取得平衡，既要努力讓她獲得所需要的心理健康評估和相關服務，又要指控她的罪行，以伸張正義。「這個人是否有相應的精神、心理能力，我們不知道，這涉及事實層面。執法和司法機構都在艱難平衡這個問題，逮捕一個犯下暴力罪行的人，但卻同時要處理精神病患者。」

實際上，上述案件還牽扯出另一話題，疫情中，不少輕罪指控的嫌犯被很快釋放。本報曾報導，慣偷縱橫華埠，多次到華埠商店搶劫顧客或店員的零錢，被警方逮捕後，當天或第二天就釋放。屋崙警局也表示，只能扣留一段時間，法院很快決定釋放。甚至有一些涉及槍枝犯罪的人被釋放，繼續危害社區。

儘管加州 司法委員會以17比2的投票結果決定，在6月20日結束某些指控罪行的零元保釋計畫。但阿拉米達縣副地檢長格倫·金（Glenn Kim）表示，該緊急保釋法規，還在執行中。目前並不是清楚華埠襲擊案件中的具體情況。每個單一案件，指控都各自不同。

4月初，加州司法委員會制定了一項新政策，將大多數輕罪和低級別重罪指控的保釋金定為零，以在新冠疫情期間減少監獄人口，防止傳染。但有警局抱怨，有嫌疑人犯罪，被逮捕和釋放，然後在同一天或次日又犯下更多罪行。5月，格蘭杜拉（Glendora）警方提供了一個此政策後果的極端例子。一名男子因試圖偷竊汽車和其他財產，在同一天內被逮捕並以零元保釋釋放三次。警方說，由於州政府的政策，他們別無選擇，只能在逮捕後繼續釋放他。