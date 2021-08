不同族裔背景的民眾參與音樂討論會,一起反對仇恨。(主辦方提供)

8月29日周日,舊金山 的Jones Methodist教堂舉行了宣揚跨族裔團結的音樂討論會,眾多不同族裔背景的民眾參與,一起反對仇恨。

會議以「了解我——我們是一體」(Get to know me—We are one)為主題,反對仇恨、犯罪與暴力。當天的主持人是知名的非裔 音樂家斯科爾斯(Ricardo Scales)。舊金山警察 局局長史考特(Bill Scott),非裔女性的警局高層Yulanda Williams,加州財務長馬世雲的父親William Ma博士,以及余健強医生出席活動。

當天的活動內容豐富,包括有停止仇視亞裔的對話,推廣更好的道德與精神價值觀,增進文化交流與理解,傷痛療愈,以及祈禱對話等。