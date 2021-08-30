紀念遇襲身亡亞裔老翁 金山華埠壁畫揭幕

市長布里德（左一）與Vicha的女兒（左二）、女婿（左三）合影。現場也有僧侶誦經祈福。（記者李晗 / 攝影）

舊金山華埠 街頭有了一個新的壁畫，紀念在今年遇襲身亡的亞裔 老翁。8月29日，遇害老翁的家屬、主流政要出席了在華埠的揭幕儀式。

壁畫位於California街與Grant街（都板街）的十字路口，紀念的是今年年初在舊金山被暴力推倒之後身亡的84歲泰國裔男性Vicha Ratanapakdee（簡稱Vicha）。當時案發過程被附近的監控錄像拍下，在社交媒體和電視上廣傳。同時因為Vicha的亞裔長者身份，與近期美國持續發生的針對亞裔的暴力案件，引起亞裔社區內的巨大抗議聲浪，要求為Vicha爭取公義。

壁畫位於華埠的California街與Grant街（都板街）的十字路口，紀念Vicha Ratanapakdee。（記者李晗 / 攝影）

壁畫作品中以藍色背景，左側寫有「JUTICE FOR VICHA」的英文字樣，意思是為Vicha爭取正義，以及英文#StandForAsian（為亞裔站起來），也有泰文和Vicha事件的網址（justice4vicha.org）。壁畫的右側則是Vicha的畫像。

Vicha的女兒Monthanus Ratanapakdee，女婿Eric Lawton，舊金山市長布里德（London Breed），市議員楊馳馬（Matt Haney），司嘉怡（Catherine Stefani），泰國駐舊金山領事館官員等出席活動。東南亞裔發展中心主任楊阿梅（Judy Young）主持會議。

布里德在致辭時也回憶了自己的身世，表示自己就是外祖母養大的，看到許多的長者都會令她想起自己的外祖母，也就難以想象這個事件會給家人造成多麼大的悲痛。她強調自己會繼續維護社會治安，表示當初選擇從政，就是為了社會治安。當天揭幕儀式上，也邀請了佛僧在現場誦經祈福。

今年1月28日，在上午8時30分左右，Vicha老翁在寧靜的舊金山Anza Vista社區遭到一名男子的暴力襲擊。監控錄下拍到Vicha當時走在路上，被一名男子暴力推倒在地。最終84歲的Vicha傷重不治死亡。警方已經抓捕兩名嫌犯，19歲的華特森（Antoine Watson）被控謀殺，以致命性武器攻擊他人，以及重傷長者三項罪名，另一人古（Maylasia Goo）則是被控協助犯罪。

除了這個壁畫之外，舊金山將會更改一條街道的名字來紀念Vicha。在案發地點附近的一條小巷Sonora Lane，將會改名叫做「Vicha Ratanapakdee道」（Vicha Ratanapakdee Way）。法案由市議員司嘉怡提出，議會料將在復會之後表決這個命名紀念的提案。