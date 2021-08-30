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不忘感恩 屋崙華埠社安隊視頻會面小李 送上祝福

記者劉先進／屋崙報導
東灣台山同鄉會社安隊看望見義勇為受傷的小李。（社安隊供圖）
東灣台山同鄉會社安隊看望見義勇為受傷的小李。（社安隊供圖）

華青見義勇為，社區不忘感恩。東灣台山同鄉會社安隊義工彭一玲29日表示，社安隊已和在華埠搶劫案件中見義勇為、被劫匪開槍打中的華人青年小李視頻會面，送上社區的關心和祝福。社安隊在8日就徵得小李和家人同意，正在給他籌款。小李的事件得到全美很多社區的關注，目前GoFundMe上籌款超過2萬3000元，台山同鄉會另外收到9000多元現金和支票，總計3萬2000多元，待籌款達到10萬目標後，將全部轉交給小李。

因見義勇為受傷的華人青年小李，目前正在家恢復。（記者劉先進 ／攝影）
因見義勇為受傷的華人青年小李，目前正在家恢復。（記者劉先進 ／攝影）

8月7日，2個嫌犯在屋崙華埠持槍搶劫，在華埠陪同母親買菜的小李挺身而出，試圖阻止罪行，結果被劫匪連開兩槍打中。好在子彈並未留在體內，他目前已出院修養。

在和小李視頻見面會上，彭一玲表示，當天的搶劫案發生後，小李被送上救護車，他母親也想上車，但因為救護車坐不下太多人，社安隊隊長馬作林扶他母親下車。社安隊很快拍到劫匪逃離車輛照片，並第一時間交給警方，希望早點抓到嫌犯。「小李就像社區居民的兄姐妹，聽到他受傷，感覺很心痛。社區非常敬佩小李的正義感，也希望社會更多正義力量能聚集在一起。」

小李表示，謝謝社區的關心。被槍傷半個多月後，傷口不是太疼痛，但恢復得不錯，不過，還沒有完全達到傷前的健康水平。

小李受傷後，胃口不是很好，彭一玲代表社安隊帶了粥過去，並送去一部分社安隊籌集的捐款。小李表示，他和母親的胃口當時都不好，吃了這些粥，對恢復有幫助。這部分捐款，也是他被襲擊後拿到的第一筆捐款。「謝謝所有人的支持。這對我意義很大。也謝謝社安隊的用心巡邏、保護社區。」

小李說，如果民眾感覺不舒服，不建議他們冒著生命風險去阻止犯罪。人們應該遵循自己的感覺，去做正確的事情。但也應該關注周邊環境，將安全放第一。

經過小李同意，社安隊將此次訪問視頻放在YouTube，和社安隊給小李設置的GoFundMe捐款頁面上（https://gofund.me/478c23a1）。

彭一玲表示，目前，GoFundMe籌款有超過23000元，台山同鄉會還另外募集了9000多元，共3萬2000多元，目標是籌集10萬元，幫助小李和家人。希望社區踴躍獻出愛心，援助華人英雄。市民也可以通過支票捐款，Check Payable To:Toishan Benevolent Association Inc。Memo: Mr. Li, The Good Samaritan。Address: 731 Webster St., #203, Oakland, CA 94607。Toishan Association is a 501(c)(3) non-profit organization, Tax ID: 94-3334207。

此前社區質疑，上述捐款頁面，寫的受益人是台山同鄉會，且募捐未經過小李同意。對此，彭一玲表示，這種說法不實。作為非營利機構，台山同鄉會在GoFundMe上為小李設置捐款，受益人自動顯示為同鄉會。另外，用同鄉會在網絡籌款，網頁扣除的手續費低，也能拿到更多資金幫助小李。實際上，華埠很多非營利機構設置的特別捐款項目，寫的受益人均為該機構名稱。社安隊8月8日送去第一批捐款時，就經過小李和家人的同意，開始給他募捐。社安隊在28日送去一個輪椅，方便腿部受傷的小李移動。待募捐達到目標後，也會公布捐款明細。

華埠 GoFundMe 支票

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