馬連縣未接種教師染疫 摘口罩朗讀 12學生中招

隨著學校開學，灣區各地不斷傳出疫情消息。（取自美聯社）

隨灣區各地學區 陸續開學，校園內不斷傳出疫情消息。據佛利蒙聯合學區稱，自8月18日開學以來，已有27名學生和6名工作 人員報告感染了該病毒，共33例。而自8月1日，教職員工和學生中共有37例，盡管他們中大多數人是在校外感染的病毒。

學區總監卡麥克（CJ Cammack）說，學校重新開放總體上是成功的，但他承認也有一些問題，例如最近一些教師和工作人員提出的關於通風系統故障及教室悶熱問題。

卡麥克說，95%的工作人員已經報告他們完全接種了疫苗 ，「從整個學生和工作人員的範圍來看，截至目前我們的病例率為0.10%，並不屬異常爆發情形。

當一個陽性案例被發現或報告時，卡麥克說會採取多個步驟，首先是追蹤聯繫人和案件調查；然後，關於陽性檢測病例的通知將會發送到發生該事件的整個學校社區，那些可能與檢測呈陽性的人有密切接觸的人將被單獨通知。

卡麥克表示，該學區的防疫措施在某些方面超過了縣級衛生準則，包括在校提供每周一次的測試。學區最近贏得了一項81萬元的撥款，以幫助支付測試費用。

與此同時，北灣馬連縣一所小學爆出疫情，未接種的老師導致校園內外27人染疫，並且驚動了CDC。

一位未接種疫苗的教師，在首次出現鼻塞和疲勞後僅兩天，就收到了陽性檢測結果。但是在這兩天這位老師仍繼續工作，且在向全班同學朗讀時摘下了口罩，結果導致了班上22名學生中12名受感染。另外的15個病例，包括其他教室的6名學生、4名學生的兄弟姐妹、另1名教師和3名家長；總共有27人的Delta變體測試呈陽性。只有教師和1位家長接種了疫苗。

隨著灣區學校的實體教學成為常態，美國疾病控製和預防中心27日發布報告，未指名提到了馬連縣案例，強調接種疫苗和 「嚴格遵守多種非藥物預防策略，包括戴口罩」，在確保學生和教師安全方面的重要性。此案例凸顯了在學生無法接種的情形下，教師必須強制接種的必要性。

東灣康曲柯士達縣日前通知，縣府工作人員須在10月4日前接種疫苗，否則可能面臨解雇。

該縣一位官員表示，所有縣雇員必須在10月4日前接種疫苗，否則將面臨紀律處分，甚至解雇。員工有可能獲得醫療或宗教豁免，但必須提交書面文件支持申請，且每周接受COVID-19測試。

這項強制令是由傳染性更強的Delta病毒變異株引起病例激增所引出的。目前，東灣屋崙市和蒙特瑞縣的一些城市也在考慮強制要求他們的員工接種疫苗。