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吳彥祖訪金山會粉絲 為亞裔社區打氣 鼓勵學好中文

記者李怡 / 舊金山報導
吳彥祖（Daniel Wu，左）在舊金山華埠大明星劇院与粉絲見面。（周芳正攝影）
吳彥祖（Daniel Wu，左）在舊金山華埠大明星劇院与粉絲見面。（周芳正攝影）

好萊塢華裔明星吳彥祖（Daniel Wu)周六在舊金山華埠大明星劇院與粉絲見面，針對目前的仇恨亞裔和亞裔文化傳播等問題，與影迷朋友面對面討論。此次活動由大明星劇院主辦，中華廚藝功夫之王甄文達（Martin Yan）、灣區知名亞裔主持人Jan Yanehiro 等，到場助陣。

多名亞裔名人到場助陣，圖為廚藝功夫之王甄文達（Martin Yan，右）和灣區知...
多名亞裔名人到場助陣，圖為廚藝功夫之王甄文達（Martin Yan，右）和灣區知名亞裔主持人Jan Yanehiro （左）。（周芳正攝影）

吳彥祖與嘉賓一起討論了他的新電影「追憶人」（Reminiscence），介紹他在中美電影業發展的經歷，以及目前的家庭生活和對女兒的教育理念，希望以自身經歷為亞裔社區增強信心，為中華文化傳播盡一份力量。

吳彥祖說道，小時候，他曾在大明星劇院觀看李小龍的電影，這讓他對武術產生了濃厚的興趣，並改變了他的一生。此次再回到這裡，使他觸景生情，想起以往很多成長的故事。

他打趣道，如果不做電影演員的話，他應該會成為一名建築師，因為在他那一代多數的亞裔虎媽，是不會讓自己的孩子學習從事藝術工作的。所以談及他對女兒的教育，會採取尊重孩子的特長，讓她自由成長。他也鼓勵現在的年輕人，「做一個內心強大、且使自己對自己覺得舒服的人很重要」。

在現場的訪談中和與粉絲的問答互動中，吳彥祖多次談及怎樣面對目前的仇亞事件和幫助受傷害的亞裔。他鼓勵學童和青少年，學好中華文化。他說，他長大後最大的遺憾，就是兒時沒有學好中文，所以她現在會把女兒送到中文學校，並致力參與多項少兒中文演講教育等公益活動。見面會的尾聲，粉絲們積極提問與他互動。

大明星劇院即將迎來多場中國元素的文藝演出。（大明星劇院提供）
大明星劇院即將迎來多場中國元素的文藝演出。（大明星劇院提供）

本次見面會的收益，一半用作支持亞太裔（AAPI）社區基金，幫助社區採取行動打擊仇亞犯罪，另一半給予非營利性的大明星劇院，用於支持在舊金山華埠推動亞裔娛樂文化建設。多名亞裔名人到場助陣，包括名廚甄文達（Martin Yan）和知名日裔主持人Jan Yanehiro。

大明星劇院致力於推廣中華傳統文化，服務華人社區、豐富華人的文化娛樂生活。接下去劇院將舉辦多場中國元素的文藝演出。如古箏演奏、慶中秋晚會、以及廣東大戲。更多信息請搜索大明星劇院或訪問https://www.greatstartheater.org/。

亞裔 電影 教育

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