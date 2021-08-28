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北加州野火煙霧又來了 灣區周末空氣差

編譯組／灣區27日電
警報在灣區發布，周末將有煙霾天空。（美聯社）
警報在灣區發布，周末將有煙霾天空。（美聯社）

國家氣象局說，由於風向將北加州野火的煙霧推向灣區，灣區8月27及28日將出現煙霾天氣。

地區空氣品質官員8月27日發布了周五和周六的「愛惜空氣日」（Spare the Air）警報，指出顆粒物汙染和臭氧的濃度將是不健康的，對幼兒、老年人和有呼吸道和心臟疾病的人尤甚。

灣區空氣品質管理區發言人伯爾曼（Ralph Borrmann）說，野火煙霧周五開始漂移到低海拔地區的地表附近，位於灣區東北部的內陸地區預計最容易受到空氣質量惡化的影響。截至27日周五中午，空氣質量讀數顯示，對於康柯德、利佛摩和布利桑頓的敏感人群來說，空氣是不健康的，灣區其他地區的空氣質量為中等水平。

乾燥的北風帶著野火的煙霧進入灣區，隨著高氣壓在周六的形成，預計也會導致氣溫上升。灣區內陸地區的最高氣溫預計將接近100至105度，高於正常水平。然而，岸上的氣流預計將使沿海地區的溫度降低，在包括聖荷西在內的地區預計達到80多度。

預報稱，8月29日下午的晚期海風將給該地區的海岸和海灣部分帶來降溫，但預計直到8月30日降溫才會到達內陸地區，屆時溫度可望降至接近正常水平。

北加州野火產生的煙霧對灣區東北部及中谷地區的影響最為嚴重，國家氣象局的氣象學家梅爾（Matt Mehle）說，瑞定和東面的沙加緬度及太浩湖流域的空氣質量水平為不健康到危險。太浩盆地缺乏強風，來自卡爾多山火的野火煙霧在那裡停滯，阻擋了陽光，氣溫則降至80多度。代表嚴重火災天氣狀況的紅旗警告，於27日上午5時在沙加緬度谷地北部和中部及周圍山麓生效，並定於8月28日上午11時失效。

氣象官員說，高溫、強風和低濕度這三者為野火的產生和擴大提供了的充分條件。

灣區 加州 北加

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