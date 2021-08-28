舊金山加大最新研究：變種病毒有抗體 疫苗威力減

舊金山加大最新研究發現，可抵抗疫苗的病毒是突破性病例增加原因。（電視新聞截圖）

一項對舊金山 今年2月到6月近1400例新冠病例進行的研究發現，突破性病例（breakthrough cases，已完成疫苗 接種仍染疫）病人感染到的可能是含有對疫苗誘導出的中和抗體具有抵抗性的變種病毒 。

主導這項研究的舊金山加大病毒學家邱華彥醫師（Charles Chiu）表示，這項研究發現意味著，如果在delta變種病毒之後再出現另一種主要變種病毒造成新一波病例激增，那麼疫苗對抗新變種病毒的效果可能還會降低。

邱華彥說：「看到這些數據後，我非常擔心未來會出現疫苗無法有效抑制的新變種病毒。如果在灣區這麼高疫苗接種率的地區再爆發另一波病例激增，可能就是對疫苗的抵抗力比delta變種病毒更強的新變種病毒造成的。」

這項研究進行的時間是今年2月1日到6月30日，在這期間，舊金山疫苗接種率從2%上升到70%。研究人員對1373個新冠病例的樣本進行病毒基因定序比對，在這些病例中，9%或125個病例是突破性病例。研究發現，已完成疫苗接種者比未接種者更容易感染到可抵抗中和抗體的病毒。

邱華彥說：「從直覺上來判斷，隨著愈來愈多人口接種疫苗，還能突破進入人體的只有那些對疫苗抵抗力更強的變種病毒。」

然而，變種病毒也存在條件交換，較具傳染性的病毒抵抗抗體的能力可能較弱，而未來可能出現的高抵抗力病毒的傳染力可能較弱。

研究還發現，有症狀突破性病例傳播病毒的能力和未接種疫苗病例傳播病毒的能力相當，這個發現呼應了聯邦疾病管制中心（CDC）上個月公布的麻州一項delta病毒研究結果。不過，邱華彥的研究範圍較廣，除了delta還包含alpha、gamma、epsilon和其他當時正在社區傳播的變種病毒。

此外，邱華彥指出，與無症狀突破性病例相比，有症狀突破性病例攜帶的病毒量高出400倍，因此傳染力也高許多，而有症狀和無症狀未接種疫苗病例攜帶的病毒量只相差10倍。

邱華彥表示，無症狀突破性病例應該不是主要的病毒傳播來源。他說：「有症狀突破性病例可能是潛在的病毒傳播來源。如果你已接種疫苗，但出現新冠症狀，你就應該接受診斷、佩戴口罩、留在家中避免將病毒傳播給他人，因為你的傳染性可能和未接種疫苗者一樣高。」