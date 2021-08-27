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金山市長慶經濟適用房動工 盼更多「住者有其屋」

記者李怡 / 舊金山報導
布里德市長(左五)參加經濟適用房破土動工儀式。(記者李怡╱攝影)
布里德市長(左五)參加經濟適用房破土動工儀式。(記者李怡╱攝影)

26日上午9時，舊金山市長布里德與市政府和民選官員以及社區成員，一起來到了位於市場南街的 921Howard 工程基地，慶祝這棟擁有18層樓高、203個住宅單元的經濟適用房動工儀式。

關於經濟適用房的建設，不僅僅是關乎建築的結構和選址，而是關於社區的安全穩定、居民和家庭。布里德說，可能是因為她從小住在西區公屋裡緣故，在參選之前就格外的關注建設居住型社區。尤其是疫情當下，她希望看到更多居者有其屋的景象。並期望工程可以按時按預算在2023年完工，看到更多入住居民的笑容。

921Howard 經濟適用房2023年建成效果圖。(圖片來自tndc)
921Howard 經濟適用房2023年建成效果圖。(圖片來自tndc)

該項目是舊金山過去10年來最大經濟適用房項目之一。目前處於施工前階段，位於舊金山南部市場 (SoMa) 區，靠近第五街和霍華德街的拐角處。921 Howard 將成為1A型、18層100%經濟適用房高層建築，擁有203套公寓和底層零售店。範圍包括二樓的舒適空間、三樓的共享景觀露台、洗衣設施和自行車停車位。

開發商還將滿足舊金山市長住房和社區發展辦公室的要求，其中包括為小型/本地企業或女性擁有的企業提供20% 的分包合同金額。居民計畫於2023年春季搬入。

動工儀式現場，項目工程師，設計師和開發商總監分別介紹項目的建設施工方向以及配套設施。這也是舊金山為數不多的有互助和健康科學交互系統的經濟適用房。

社區代表庫普斯（Rudy Corpuz） 感謝布里德為這個經濟適用社區的努力。 他是菲律賓裔，從小在(SoMa 區長大，從小看著自己同族裔的居民在這個社區流離失所，心痛且不忍心離開，他希望通過經適房，可以讓他們永遠留在舊金山，直到老去。

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