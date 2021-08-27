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慶祝婦女平等日 金山市長籲女性投票爭權益

記者李怡 / 舊金山報導
布里德說：「維護女性權益的道路還需要女性團結在一起，發出自己的聲音，為自己的權益投票」。（記者李怡╱攝影）
布里德說：「維護女性權益的道路還需要女性團結在一起，發出自己的聲音，為自己的權益投票」。（記者李怡╱攝影）

在1971年，國會為了紀念憲法第19修正案的通過，而設立了婦女平等日。這項修正案是美國婦女行使投票權的開始。26日在舊金山市政廳，市府和民選官員以及社區領袖，共同慶祝第101個婦女平等日。聯邦眾議院議長波洛西（Nancy Pelosi）到場祝賀，並指出：「當女性成功時，我們都會成功。當女性投票時，我們都贏了。」

出席當天會議並發表講話來賓還有舊金山市府行政官朱嘉文（Carmen Chu）、加州平稅局主席郭嫻（Malia Cohen）、舊金山市議員司嘉怡（Catherine Stefani）等女性。

會上指出，目前疫情大爆發時期，社會經濟更加不穩定，女性失業率更高越是在艱難的時刻，女性越是家庭的主要照料者，無論是家裡的老人、幼兒、工作，都需要女性付出努力和權衡。因此尊重各族裔婦女平等，時至今日至關重要。在繼承以往，女性平權取得勝利結果之外，還需要做更多的努力，以提升女性的發言權。當女性參與投票時，事情就會發生變化。

波洛西表示，當今，女性強有力的支持著家庭社會建設。為保障婦女的權益，政府出台很多相關的政策，包括育兒兒童稅收抵免、家庭病假和帶薪家庭醫療假。

「近20年來，我們購買擴大醫療保險福利，擴大了平價醫療法案的補貼。我們將為婦女的醫療保險，提供更多的牙科、視力和聽力福利。這一切都是為了賦予女性權力，以便她們的家人得到照顧，她們的孩子得到照顧，這樣我們才能讓女性在工作場所無後顧之憂，從而有所作為」，波洛西說

布里德市長表示，女性並沒有一直以來被賦予投票權，所以不得不為之努力奮鬥。「我們不能忘記先驅女權主義者為這項權利而戰所付出的努力。因此，我們今天聚集在一起以紀念，不僅是為了紀念曾經為了爭取權利運動的女性，而且是為了揭示我們今天仍然遭受的不平等現象」。

她指出，尤其有色人種女性仍然沒有得到應得的報酬，在薪酬方面，女性與男性不平等。實現同薪同酬，可以將就業婦女的貧困率降低一半，並使數百萬兒童擺脫貧困。

「維護女性權益的道路還需要女性團結在一起，發出自己的聲音，為自己的權益投票」，布里德說，「女性的平等和權益是持久沒有終點的大戰，這是歷史性的，也是變革性的。 101年後，我們站在這裡，為女性擔任著重要的社會責任而慶祝，同時也會為爭取更多的平等而努力」。

投票 醫療保險 波洛西

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