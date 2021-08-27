我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

趙薇「辱華七宗罪」被翻出 作品遭下架、除名

最高法院擋下禁止逼遷令 允房東驅逐不付租金房客

強制餐廳、酒吧等室內場所須接種證明 加州擬立法

編譯組／沙加緬度26日電
加州議會正在考慮立法強制居民在室內公共場所出示疫苗接種證明。（美聯社）
加州議會正在考慮立法強制居民在室內公共場所出示疫苗接種證明。（美聯社）

加州議會正在考慮立法強制居民在大部分公共場所出示疫苗接種證明。如果立法通過，出示疫苗接種證明將成為加州人日常生活的一部分。

根據沙加緬度蜂報（Sacramento Bee）獲得的草案內容，加州議會民主黨黨團將建議，要求民眾在進入餐廳、健身房、酒吧、電影院和其他室內公共場所之前出示完成疫苗接種的證明。草案還在協商當中，預計未來幾天會公布細節。蜂報指出，這項提案也將強制職場員工出示接種證明或陰性檢測證明。

本月稍早，舊金山成為美國第一個全面強制要求民眾出示接種證明的大城市。加州目前實施的出示證明令僅適用於超過1000人參加的大型室內活動，例如演唱會或體育賽事，並規定特定行業的員工必須接種疫苗，例如醫療單位。

代表屋崙的加州眾議員維克斯（Buffy Wicks）是法案起草人之一，她從Delta病例7月開始在加州激增後，就不斷呼籲強制疫苗接種。她推文說：「我們現在不得不採取一項不便民的措施：要求民眾在學校、健身房、醫院和職場出示疫苗接種證明。」

聯邦食品藥物管理局（Food and Drug Administration）全面批准輝瑞（Pfizer）新冠疫苗後，雇主強制雇員接種疫苗逐漸成為趨勢。包括迪士尼樂園和聯合航空（United Airlines）已宣布要求員工接種疫苗，達美航空（Delta Airlines）最近也表示會要求員工接種疫苗，如果不遵守規定，員工每個月必須支持200元健保費。達美航空指出，員工若因感染新冠病毒住院，公司平均要為每名員工支付5萬元的醫療費用。

柏克萊加大流行病學名譽退休教授舒瓦茲柏格（John Swartzberg）認為，制定一個普遍適用的規定是合理的。他說：「政府已經用過許多獎賞辦法鼓勵大家接種疫苗，比禮物卡和現金，但並不是很有效。」

然而，舒瓦茲柏格表示，如果人們無法在喜歡的酒吧和朋友相聚，或在寒冷的冬天裡無法進入餐廳用餐，他們就會考慮接種疫苗。舒瓦茲柏格說，如果知道他的健身房裡每個人都接種了疫苗，他就會考慮回到健身房運動。所以，一項招致批評的決定反而可以使商店生意變好，同時也能為員工創造一個更安全的工作環境。

疫苗 加州 健身

上一則

金山地檢長博徹思會見中文傳媒 遭罷免團體抗議

下一則

卡爾多山火逼進 太浩湖盆地首發撤離令 塞拉山又爆新山火

延伸閱讀

BNT提早送台 郭台銘催貨、台積電說服政府 分工達陣

BNT提早送台 郭台銘催貨、台積電說服政府 分工達陣
南加河濱縣官員：當地未打疫苗者染疫是打的人的37倍

南加河濱縣官員：當地未打疫苗者染疫是打的人的37倍
罷免加州州長紐森選舉 9月4日投票站將開啟

罷免加州州長紐森選舉 9月4日投票站將開啟
保險公司不再提供野火保險 加州高風險屋主傷腦筋

保險公司不再提供野火保險 加州高風險屋主傷腦筋
疫苗陸續抵台「捷克捐贈也在內」？指揮中心8/27說明

疫苗陸續抵台「捷克捐贈也在內」？指揮中心8/27說明

熱門新聞

7月份，灣區獨立屋的中位數售價比上個月下降了3.6%，灣區9個縣中除了兩個縣之外，其他縣的房價都有所下降或趨於平穩。（記者劉先進 ／攝影）

房價炒太高 北加灣區房價7月開始下跌

2021-08-20 15:44
在義工活動中殉難的都布林學委崔仁京，台裔丈夫提出索賠要求。（取自臉書）

都布林學委崔仁京做義工遇難 台裔丈夫提告

2021-08-20 02:10
Swan Oyster Depot以生蠔菜色聞名，獲得不少本地食客與外來遊客的鐘愛，也屢屢獲得美食大獎。（讀者提供）

舊金山知名海鮮餐廳 被爆歧視亞裔

2021-08-24 17:20
加州下一輪紓困金支票將在月底前發放。（美聯社）

加州新一輪紓困金 最晚將在月底前寄出

2021-08-26 02:17
舊金山知名的海鮮餐廳陷入歧視亞裔的風波。（谷歌地圖）

舊金山知名海鮮餐廳 被爆歧視亞裔

2021-08-25 02:20
驗尸官辦公室確認，6月10日在佩德羅角（Pedro Point）發現的遺體，身分為失蹤的84歲華人阿婆張瓊珍 ( Jean Chang Kan Fung )。（舊金山警局供圖）

失蹤84歲華裔張婆婆 遺體確認

2021-08-17 02:16

超人氣

更多 >
喀布爾連兩爆 增至90死 拜登：不會被恐怖主義者恫嚇

喀布爾連兩爆 增至90死 拜登：不會被恐怖主義者恫嚇
阿富汗將領投書紐時：不是不願為自己而戰 是夥伴不打了

阿富汗將領投書紐時：不是不願為自己而戰 是夥伴不打了

喀布爾機場爆自殺炸彈 至少13死

喀布爾機場爆自殺炸彈 至少13死
趙薇「辱華七宗罪」被翻出 傳全網封殺 作品下架、除名

趙薇「辱華七宗罪」被翻出 傳全網封殺 作品下架、除名
以為曾染疫可不打疫苗 科州健身教練二度染疫險喪命

以為曾染疫可不打疫苗 科州健身教練二度染疫險喪命