金山地檢長博徹思會見中文傳媒 遭罷免團體抗議

余鼎昂(左起)、博徹思、丁右立出席發佈會。（記者李晗 / 攝影）

舊金山地方檢察長博徹思（Chesa Boudin）持續引發爭議。他在出席日落區的一個中文媒體的記者會時，遭到民眾抗議，整場發佈會幾乎都被抗議聲音籠罩。

當天的發佈會邀請到了加州眾議員丁右立（Phil Ting），以及前舊金山議會議長余鼎昂（Norman Yee）坐鎮，與博徹思共同商討針對亞裔 的仇恨犯罪 以及公共治安的議題。

抗議者高叫口號，一度聲音蓋過發佈會現場。（記者李晗 / 攝影）

博徹思強調，自己支持亞裔社區，除了在地檢長辦公室內聘請了多位說粵語的華裔人士擔任高層之外，也有非常有經驗的檢察官來處理仇恨犯罪的事宜。

「我非常驕傲我的團隊，」博徹思表示地檢處在過去疫情 的18個月內，一直都在積極處理亞太裔社區所面臨的挑戰。他也回憶道，就在疫情大爆發之前，他積極走訪了肖化區、San Bruno大道一帶的華人商戶，因為知悉華人社區在疫情中遭遇歧視。他也感謝丁右立在州府內為亞裔社區爭取的撥款。

早前地檢長辦公室也高調起訴嫌犯巴樂圖（Derik Barreto）犯下仇恨犯罪（Hate crime）。巴樂圖被指騎踏板車並打碎20家商店的窗戶，包括使用彈弓、管子或鎚子打破華裔持有的商戶的窗。

博徹思表示，上述的案件能夠以仇恨犯罪起訴，就是基於一個簡單的事實，就是嫌犯主動承認自己的動機就是針對華裔。因此地檢處根據這個證據，就可以起訴仇恨犯罪。至於其他多起轟動全城的涉及仇恨犯罪的案件，最終都未有以仇恨犯罪起訴，博徹思解釋就是因為證據不足。

在場外，十多名民眾舉著喇叭一直在大喊「罷免博徹思」的口號。目前博徹思正在面臨被罷免的選舉運動，徵集的簽字也料將足夠在明年舉辦一場罷免選舉。博徹思是進步改革派的代表，被視為對罪犯寬容、從輕發落，因此激起反對聲浪。

罷免領導者雷千紅（Leanna Louie）率領多個日落區的居民，一起在發佈會門外大喊「做你的工作」、「起訴罪犯」等口號，聲音一度蓋過室內的發佈會。

被問及如何回應室外的抗議者，博徹思表示非常遺憾他們被虛假信息所誤導，強調自己一直支持亞裔社區，也從來沒有一個地方檢察長像自己一樣在這麼短時間內為亞裔社區做了這麼多事情。

當天博徹思的行程也多次更改。早間他原本計畫在日落區走訪商戶，但是示威者早已在現場，同時博徹思的太太也即將生產，所以他在上午未有現身。隨後下午的發佈會也從Irving街邊一樓的糕餅店改去了附近的二樓辦公室。