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金山籌建毒品注射站？抗議聲起 譴責非法又危險

記者李晗／舊金山報導
舊金山政界傳出將會自行籌建毒品安全注射中心，引起反對方抗議。（視頻截圖）
舊金山政界傳出將會自行籌建毒品安全注射中心，引起反對方抗議。（視頻截圖）

擾攘多時的毒品「安全注射站」（Safe Consumption Site）提案，在州議會的立法過程中停滯多年。舊金山政界早前傳出將會自行籌建相關注射站，並引起反對方抗議。

所謂的安全注射站，就是現場有醫護社工，提供戒毒指引、清潔設備的吸毒場所，讓癮君子可以「合法」吸毒，目的是為了減少吸毒過量而導致的死亡個案。舊金山在2020年有700多人死於吸毒過量，今年死亡案例的趨勢也很可能會超過去年，繼續打破紀錄。

安全注射站內將會提供清潔的吸食毒品用具。（記者李晗／攝影）
安全注射站內將會提供清潔的吸食毒品用具。（記者李晗／攝影）

舊金山議會議員楊馳馬（Matt Haney）此前表態，將會宣布通過緊急立法來建立注射站，獲得其他議員同事的支持。但市長布里德（London Breed）對此依然持觀望態度，因為緊急立法還只是本地的法律，並不能繞過加州、聯邦法律的制約。布里德以及一些金山主流政界人士都是安全注射站建設的支持者，兩位華裔州眾議員邱信福、丁右立，更是注射站法案的連署起草人。

反對建安全注射站的一方在8月25日召開新聞發布會，強烈反對舊金山政界這一舉措，不少重量級的執法界和社區人士，均出席會議表達反對立場。

舊金山在2018年曾經「模擬」安全注射站的運作。（本報檔案照片，記者李晗攝影）
舊金山在2018年曾經「模擬」安全注射站的運作。（本報檔案照片，記者李晗攝影）

加州緝毒警官協會（Narcotic Officers' Association）首席法律顧問洛維爾（John Lovell）表示，安全注射站是「非法」的，而且此前在2018年，時任州長布朗（Jerry Brown）已經否決了這一提案。加州地檢長協會（District Attorneys'  Association）主席皮爾森（Vern Pierson）也表示，安全注射中心是非常危險的，它是在「推動違法」。

一直活躍於反毒品運動的李少敏也強烈呼籲，舊金山政界不要推動緊急立法建設注射中心，如果執意推動建設，那就會面臨司法挑戰。此外，有來自加拿大的代表表示，安全注射站的成效並不好。

威善高：注射站挽救生命

州參議員威善高（Scott Wiener）一直支持推動立法，建設毒品安全注射中心。他對上述反對方的意見表示失望，並批評散步虛假信息的右翼遊說團體。他強調，注射站能夠減少死亡，舊金山目前藥物吸食過量而導致死亡的事件非常「可怕」，因此需要嘗試「新的策略」來挽救生命。

州議會安全注射站立法草案SB 57已延至明年1月再審。SB 57法案要求在舊金山、屋崙以及洛杉磯縣進行試點，建設安全注射站，而非在全加州全面合法化。

威善高表示，對於安全注射站的合法化立法有信心，相信能夠在1月取得進展。他說，如果舊金山市長和議會選擇在州立法授權之前，開設注射站，那麼他也會支持他們的決定，因為這是在「挽救生命」。

舊金山 加州 毒品

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