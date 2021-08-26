罷免紐森？ 加州官員、社區、勞工領袖呼籲投反對票

灣區的民選官員、社區和勞工領袖2日在屋崙聚會，敦促加州人對罷免州長紐森的選舉投反對票。（記者劉先進／攝影）

灣區民選官員、社區和勞工領袖2日在屋崙斯諾公園（Snow Park）聚會，敦促加州 人對罷免州長紐森的選舉投反對票。與會者說，罷免是右翼對加州的權力掠奪，對工人家庭不利，保守派企圖破壞投票權，損壞加州的公平住房政策和經濟復甦，大家要投反對票，這對加州來說生死攸關。

紐森2018年以壓倒性61.9%的得票率當選。自2006年以來，共和黨 在加州還沒有贏得過全州選舉。共和黨希望在民主黨人雲集的深藍加州取得勝利。罷免選舉將在9月14日舉行，並已在全國範圍內受到關注。在邁向2022年選舉之際，此次選舉也被視為選民情緒的晴雨表。

發言者表示，紐森對基於科學的公衛政策、環境政策和低收入援助的承諾必須繼續下去，並批評罷免選舉候選人中民調靠前的共和黨艾德（Larry Elder）。艾德曾表示，若當選，將廢除加州口罩和接種疫苗要求。他反對最低工資和槍枝管制，不相信存在性別工資差距，並稱氣候危機是「騙局」。

灣區的民選官員、社區和勞工領袖2日在屋崙聚會，敦促加州人對罷免州長紐森的選舉投反對票。（記者劉先進 ／攝影）

州眾議員威克斯（Buffy Wicks）表示，「艾德想把我們帶回1950年。加州是最多元、最包容、最進步、最創新的州。他是能治理加州的人嗎？」

州參議員斯金納（Nancy Skinner）表示，加州必須正視氣候變化的挑戰。「共和黨人仍假裝氣候變化沒有發生。創紀錄的森林火災和乾旱每年都在摧毀加州。沒有時間假裝了，我們需要保留現在的領導人，他們正在與氣候變化作鬥爭。」

屋崙市長薛麗比表示，罷免選舉攸關加州生死，「選票上的艾德，是一個比川普本人更瘋狂的川普主義者。」

灣區的民選官員、社區和勞工領袖2日在屋崙聚會，敦促加州人對罷免州長紐森的選舉投反對票。（記者劉先進／攝影）

阿拉米達勞工委員會祕書兼財務主管奧爾特加（Liz Ortega）說，一個共和黨的州長，將會盡其所能破壞工會和勞工生活，如反勞工的共和黨人入主州長辦公室，將意味著每天攻擊工會和工人權利，意味著提高最低工資上的倒退，勞工無法承受。

柏克萊市長阿瑞昆（Jesse Arreguín）表示，如今是具有挑戰性的時期，在對抗疫情 、為社區提供住房和經濟保障方面，加州頗有進展。在這個關鍵時刻，罷免州長將對加州產生嚴重的不穩定影響。州長在管理疫情方面表現了很強的領導力，Delta變種病毒還在社區傳播，疫情沒有結束。而共和黨挑戰者，宣稱將收回口罩和疫苗令，並否認疫情理論。加州需要將科學和安全置於政治之上的領導人。「這次罷免這是右翼對加州的權力掠奪。」

阿瑞昆說，罷免是對加州價值觀的嚴重威脅，所有人都要投下反對票。「從疫情到野火，再到日益嚴重的住房和遊民危機，加州有真正的挑戰，需要真正的領導人。如果你相信氣候變化是真實的的緊急情況，如果你認為提高最低工資是優先事項，相信醫療保健是一項人權，請投反對票。共和黨人知道，特別選舉的投票率會很低，他們指望你不投票。請今天就投票，證明他們錯了。」

屋崙議會主席勵琪、市議員法夫（Carroll Fife）等也參加了活動。