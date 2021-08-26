舊金山華埠地標 金門簽語餅店慶59歲 政界道賀

華埠標誌性旅遊去處──金門簽語餅舉行店慶，政界紛紛道賀。（記者李晗 / 攝影）

疫情 漸漸好轉，舊金山華埠 也遍布遊客的身影。華埠的地標、遊客熱中到訪的金門簽語餅店，25日盛大慶祝59周年店慶，吸引了大批官員出席道賀。現場舞龍舞獅，氣氛熱烈。

金門簽語餅店在1962年8月開店，陳展明與母親譚倩卿兩代人共同經營，投注了超過半世紀的心血。簽語餅（Fortune cookie）是美國華人文化的象徵之一，餅乾內夾有字條寫著祝福語。該店已經獲得舊金山的老字號稱號，無論是政界、商界還是體育娛樂界的名人，來到華埠時都會特別造訪這裡。

8月25日，位於華埠舊呂宋巷（Ross Alley）的金門簽語餅店舉行慶祝儀式可謂嘉賓雲集。舊金山市長布里德（London Breed）、加州議員邱信福（David Chiu）、舊金山警察局長史考特（Bill Scott）、加州高等法院法官唐加玲（Michelle Tong）等大批官員前來道賀。

陳展明感謝社會各界的支持，他說，過去疫情的一年極具挑戰，但是餅店堅挺過來了。他也對於餅店能夠成為舊金山華埠的一個隱祕的寶藏、遊客的必到之處感到驕傲。

市長布里德致辭時說，歡迎大家來到華埠消費，感謝陳展明和家人的努力，讓更多的人來到舊金山華埠。她也特別宣布當天為「舊金山金門簽語餅日」，表彰餅店對於華埠、舊金山的貢獻。

疫情期間，亞太裔遭遇暴力事件，陳展明也曾經收到恐嚇電話。10月時，店家門口有人「鬧事」，陳展明當時甚至展示出手槍以保護客人，嚇退了滋擾客人的男子。事件獲得媒體廣泛關注和報導，布里德盛讚陳展明保護客人的行為。