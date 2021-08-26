我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國漂亮直播主「突慘叫」消失螢幕…警：車輾壓亡

南達科他「摩托車節」慘況重演 主辦郡確診增1550%

舊金山華埠地標 金門簽語餅店慶59歲 政界道賀

記者李晗／舊金山報導
華埠標誌性旅遊去處──金門簽語餅舉行店慶，政界紛紛道賀。（記者李晗 / 攝影）
華埠標誌性旅遊去處──金門簽語餅舉行店慶，政界紛紛道賀。（記者李晗 / 攝影）

疫情漸漸好轉，舊金山華埠也遍布遊客的身影。華埠的地標、遊客熱中到訪的金門簽語餅店，25日盛大慶祝59周年店慶，吸引了大批官員出席道賀。現場舞龍舞獅，氣氛熱烈。

金門簽語餅店在1962年8月開店，陳展明與母親譚倩卿兩代人共同經營，投注了超過半世紀的心血。簽語餅（Fortune cookie）是美國華人文化的象徵之一，餅乾內夾有字條寫著祝福語。該店已經獲得舊金山的老字號稱號，無論是政界、商界還是體育娛樂界的名人，來到華埠時都會特別造訪這裡。

8月25日，位於華埠舊呂宋巷（Ross Alley）的金門簽語餅店舉行慶祝儀式可謂嘉賓雲集。舊金山市長布里德（London Breed）、加州議員邱信福（David Chiu）、舊金山警察局長史考特（Bill Scott）、加州高等法院法官唐加玲（Michelle Tong）等大批官員前來道賀。

陳展明感謝社會各界的支持，他說，過去疫情的一年極具挑戰，但是餅店堅挺過來了。他也對於餅店能夠成為舊金山華埠的一個隱祕的寶藏、遊客的必到之處感到驕傲。

市長布里德致辭時說，歡迎大家來到華埠消費，感謝陳展明和家人的努力，讓更多的人來到舊金山華埠。她也特別宣布當天為「舊金山金門簽語餅日」，表彰餅店對於華埠、舊金山的貢獻。

疫情期間，亞太裔遭遇暴力事件，陳展明也曾經收到恐嚇電話。10月時，店家門口有人「鬧事」，陳展明當時甚至展示出手槍以保護客人，嚇退了滋擾客人的男子。事件獲得媒體廣泛關注和報導，布里德盛讚陳展明保護客人的行為。

華埠 舊金山 疫情

上一則

金山籌建毒品注射站？抗議聲起 譴責非法又危險

延伸閱讀

舊金山籌建毒品注射中心? 反對方抗議

舊金山籌建毒品注射中心? 反對方抗議
金山華人食客 乖乖準備疫苗證明

金山華人食客 乖乖準備疫苗證明
無需出示證明 舊金山青少年 可免費坐公交1年

無需出示證明 舊金山青少年 可免費坐公交1年
開學了 舊金山18歲以下青少年 免費坐公交1年

開學了 舊金山18歲以下青少年 免費坐公交1年
舊金山室內活動需要疫苗接種證明 最快8月20日生效

舊金山室內活動需要疫苗接種證明 最快8月20日生效

熱門新聞

7月份，灣區獨立屋的中位數售價比上個月下降了3.6%，灣區9個縣中除了兩個縣之外，其他縣的房價都有所下降或趨於平穩。（記者劉先進 ／攝影）

房價炒太高 北加灣區房價7月開始下跌

2021-08-20 15:44
在義工活動中殉難的都布林學委崔仁京，台裔丈夫提出索賠要求。（取自臉書）

都布林學委崔仁京做義工遇難 台裔丈夫提告

2021-08-20 02:10
Swan Oyster Depot以生蠔菜色聞名，獲得不少本地食客與外來遊客的鐘愛，也屢屢獲得美食大獎。（讀者提供）

舊金山知名海鮮餐廳 被爆歧視亞裔

2021-08-24 17:20
舊金山知名的海鮮餐廳陷入歧視亞裔的風波。（谷歌地圖）

舊金山知名海鮮餐廳 被爆歧視亞裔

2021-08-25 02:20
驗尸官辦公室確認，6月10日在佩德羅角（Pedro Point）發現的遺體，身分為失蹤的84歲華人阿婆張瓊珍 ( Jean Chang Kan Fung )。（舊金山警局供圖）

失蹤84歲華裔張婆婆 遺體確認

2021-08-17 02:16
乾旱重創全球最大杏仁產能，導致加州60億元杏仁產業造成嚴重損失，其佔全世界杏仁產能80%。(美聯社)

加州嚴重乾旱 杏仁園「好渴」 60億元產能受重創

2021-08-21 15:41

超人氣

更多 >
8旬翁破金氏紀錄成全球最髒的人 67年不洗澡原因藏洋蔥

8旬翁破金氏紀錄成全球最髒的人 67年不洗澡原因藏洋蔥
吳亦凡事件後 當局開轟「飯圈」與「娘泡」

吳亦凡事件後 當局開轟「飯圈」與「娘泡」
中國搶先送200萬劑疫苗 越南：不會加入反中聯盟

中國搶先送200萬劑疫苗 越南：不會加入反中聯盟
論文剛登Nature期刊 碩士回鄉當公務員 網友：見好就收

論文剛登Nature期刊 碩士回鄉當公務員 網友：見好就收
中國漂亮直播主「突然慘叫」消失螢幕…警：車輾壓罹難

中國漂亮直播主「突然慘叫」消失螢幕…警：車輾壓罹難