剛開學就隔離 亞裔家長連署恢復網課

Sabrina說，自從女兒在家隔離以來，隔著窗戶看風景就成了日常活動。（記者李怡╱攝影）

自從學生返校後，對於舊金山 成百上千的家長來說，學校發來的官方郵件，成為了他們緊張的來源：「親愛的家人， 您孩子所在學校的某個人的COVID-19檢測 呈陽性」。開學第一周，就發生因新冠病毒的傳播而不得不帶孩子回家隔離的狀況，讓許多家長感到困惑和擔憂。

家長Sabrina Barcus因女兒在讀的班級有學生檢測新冠病毒感染呈陽性，而被迫讓女兒在家隔離十天以上。她說道，因女兒被迫隔離在家，她停掉了手頭上的一切工作和社交活動，陪伴女兒在家。這期間對她來說，是心理和身體上的雙重煎熬，不知道未來會怎樣。在接受採訪時，Sabrina說道，她正在聯合其他家長一起，聯名申請學校恢復網課教育。

舊金山學區近6萬3000名學童和成人中，在開學前四天就報告了10起學生感染病例和3起工作人員病例，令人恐懼和預期的冠狀病毒病例和學校隔離變成現實，這給重返工作崗位教師家長和渴望回歸正常生活的的家庭帶來了擔憂。將孩子送到完全重新開放的學校並鬆了一口氣的父母，突然面臨要接受檢測，隨後是數天在家隔離的不確定性。在某些情況下，甚至需要10天或更長時間的陪伴孩子隔離。

更令人困惑的是，各地區在緩解政策和程序（包括隔離）方面缺乏一致性。包括舊金山在內的一些地區，冠狀病毒檢測呈陽性的學生，都必須進行隔離，根據一系列因素以及孩子是否有症狀，確定在家中隔離的時間。但公共衛生官員建議，對與檢測呈陽性的兒童密切接觸的學生進行，「適度但不完全的隔離」也可以。接種疫苗 的密切接觸者可以繼續上學，未接種疫苗的密切接觸者也可以繼續上學，但他們必須每周接受兩次檢測，並且在隔離期間保持無症狀。

然而，舊金山要求對未接種疫苗的密切接觸者全部進行隔離，這意味著教室裡的少數學生在暴露後至少八天後才能返回學校，只好在網上或書面進行獨立學習。