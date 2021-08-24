輝瑞疫苗獲全面批准 灣區各縣市擬擴大疫苗強制令

輝瑞疫苗23日獲FDA全面批准，更多灣區縣市可能發布疫苗強制令。（美聯社）

輝瑞（Pfizer）新冠疫苗 23日獲得聯邦全面批准，灣區 公衛專家和各縣市官員對此表示肯定，認為可以提高公眾對疫苗的信心，並促使更多企業、大學和地方政府發布疫苗強制令。

舊金山加大流行病學家盧瑟福（George Rutherford）說：「這是一項好消息，它掃除了強制接種疫苗的反對意見和法律障礙。」

聯邦食品藥物管理局（FDA ）這項批准適用於年滿16歲的美國民眾。國防部已在第一時間宣布，將提前實施強制要求140萬名現役軍人接種疫苗的計畫；總部位於聖拉蒙（San Ramon）的雪佛龍（Chevron）23日也宣布，將強制要求部分員工接種疫苗，成為美國第一個發出疫苗強制令的石油公司。

鑑於高傳染性的delta變種病毒造成新冠確診病例、住院、死亡人數再度激增，愈來愈多公共衛生專家不斷呼籲 FDA採取行動。

在加州和灣區，過去幾周，在輝瑞疫苗尚未獲得FDA全面批准之前，數百萬居民已被雇主要求接種疫苗，包括州政府、縣市政府、大學和醫院，尚未強制雇員接種疫苗的雇主現在更有理由這麼做。

舊金山加大流行病學教授陳子平（Peter Chin-Hong）說：「這將對灣區產生巨大影響，因為灣區旁邊大片加州土地的疫苗接種率仍然很低，而且邊界防疫漏洞百出。我認為，少數族裔社區的接種率會因此提高。」

灣區官員已經開始利用FDA這項批准加強呼籲民眾接種疫苗。

舊金山市長布里德（London Breed）推文說：「一直以來，部分人士表示要等到疫苗被FDA全面批准才會接種，今天終於實現了。現在疫苗供應充足，大家今天就可以去接種。」

東灣州大（ California State University East Bay）公共衛生教授史丹頓（Michael Stanton）說：「這項批准將推動聯邦單位、職場和學校強制要求疫苗接種，社會會因此更安全，爭論會減少。」

FDA代理局長伍德考克（Janet Woodcock）說：「我們希望這項批准能增強猶豫不決的民眾對疫苗的信心。」