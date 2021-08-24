開學兒童確診增 華人家長防疫有招：回家先洗澡

屋崙學區開學一段時間，傳出一批孩子確診。圖為老師在上課。（記者劉先進／攝影）

開學以來，兒童新冠病例增加。根據美國兒科學會收集的數據，截至8月19日的一周內，全美超過18萬名兒童感染，達到了2020到2021年冬季高峰水準。兒童占同期全國每周報告病例的22.4%。兒童病例成倍增加，在過去一個月中增加了四倍多，從截至7月22日的一周約3萬8000例，增加到過去一周的18萬175例。

東灣屋崙學區 開學一周，全區共58名學生和10名工作人員感染。針對疫情 ，有的華人 家長要求孩子回家消毒洗澡、再吃飯。有的家長則要求孩子保持平常心防疫，多注意鍛鍊身體。

阿拉米達市（Alameda）華人家長李雨桐表示，兩個兒子8月18日才開學。為防止學生集中上課傳染，她想了不少辦法。除了要孩子戴口罩之外，還要兒子在學校手不可以亂摸東西，經常消毒，和朋友玩耍保持距離。兩個孩子放學回家，先洗手消毒、洗澡，再換衣服，才能吃飯。在家中，給孩子準備的食物，注意營養平衡，平常督促多鍛鍊，晚上不准玩手機太晚，保持充足睡眠。「即使不走運感染了，身體強壯，也能盡快恢復。」

李雨桐說，上體育課時，大兒子還比較懂事，知道和平常熟悉的幾個朋友一起玩，避免和陌生人接觸機會。小兒子老師管理很嚴格，有很多注意事項，也要求分小組玩耍。而且，學校每周三提前放學，要求所有孩子必須檢測病毒。周六是自願檢測。

李雨桐表示，孩子回到校園，她也很矛盾。一方面，孩子一年多上網課，經常對著螢幕，注意力不集中，學不到太多東西，需要回校上面授課程。另一方面，學校人流集中，相對容易傳播疫情。她一度希望，學校至少將所有孩子分成兩批，一批上午上課，一批下午。但目前學校並不提供這種選擇。

東灣三谷華人田霞表示，學區有小學查出感染新冠，但不管是老師還是孩子，都沒有特別恐慌，按照學校要求做足防疫工作即可。學校發信息給與感染者密切接觸（曾有過六英尺接觸）的學生和老師，要求停課測試，估計測試會影響孩子十天的課程。

田霞說，學區對於感染的孩子，非常認真對待，要求密切接觸的孩子先進行病毒測試，如果結果顯示陰性，要求在家待六天時間，再做一次測試，確定為陰性才能上學。考慮到測試結果並非馬上出來，前前後後，懷疑感染者的密切接觸學生，預計缺席十天課程。

田霞表示，雖然隨著開學，預計會有一波孩子感染的情況出現，但她並未感覺特別恐慌。也堅持認為，孩子該去學校上課。疫情反覆，但也不能因為疫情嚇得不過日子，人們應該正常上班、上學。「周圍有朋友也得了新冠，他們說休息十天就好了，感覺像得了重感冒。從新聞上看，新冠對年輕健康人群影響相對不大。主要影響老年人、有基礎疾病的人。」

她說，孩子長期在家上網課，不去學校，問題很多。「首先，見不到朋友，沒有社交。我們開玩笑說，不能和朋友玩耍，會憋瘋的。另外，孩子不在學校，運動量減少，在家一年多體重增加不少。」

田霞的大兒子15歲，打了疫苗，而小兒子10歲，因為年齡小還沒有打。她平常讓兩個兒子做足正常防護，勤洗手、戴口罩等。「我要求孩子注重鍛鍊。他們平常游泳，運動量大，身體健康，我不會太擔心。」