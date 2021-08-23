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南灣罷免州長遊行爆衝突 華人轟紐森

記者王子涵╱聖荷西報導
陳先生對於紐森的執政十分不滿。（記者王子涵／攝影）
陳先生對於紐森的執政十分不滿。（記者王子涵／攝影）

超過100名南灣居民22日聚集在Westfield Vally Fair購物中心附近，為9月14日罷免加州州長紐森的投票造勢。遊行民眾舉起顏色鮮艷的橫幅向路過的車輛和行人展示、宣傳，號召人們在罷免選舉中投出讚成票。遊行期間，一位女性反對罷免者還與隊伍發生短暫的肢體衝突，但並沒有造成人員受傷。

當天是多種族、無黨派罷免紐森遊行的第二天，在第一天舊金山的遊行中也有超過100人參加。示威者主要針對州長紐森執政期間，持續攀升的犯罪率、破紀錄的流浪人口和失業人口、稅額過高、山火災害和疫情控制不力等方面進行抨擊。參與遊行者陳先生說：「這幾年，我們有目共睹，在紐森政府的領導下，加州的生活每況愈下。」

陳先生在生活中積極參與社區義工服務，還曾在社區選舉辦公室做志願者，服務與2020年的大選活動。陳先生說，透過身邊的一件小事就可以反映出紐森治理城市的問題。

家住南聖荷西的陳先生，喜歡在茶餘飯後去家附近的阿爾馬登湖公園（Almaden Lake Park）遊玩。「我曾經很喜歡去湖邊的樹林中走路，然而現在，那裡的樹木全都枯萎了，沒有人負責。」陳先生說，政府曾經會定期派人清理湖中的雜草，清理河渠，這樣湖邊的樹木就不會被不乾淨的水源所污染。他曾嘗試給當地的林業部門、市政府打電話投訴，催促政府派專業的林業部門來清理，然而得到的回覆卻讓他氣憤不已。

「他們有個很漂亮的理由，稱『我們不應該打擾大自然』，人不應該進行治理。」這是來自於當地生態保護部門的官員給陳先生的答復。陳先生認為，紐森政府對於城市環境治理的不作為，還用虛假的理由搪塞民眾，傷透了他的心。這也是他參與這次遊行的原因。

跟據了解，參與遊行的民眾大多是懷揣著對紐森政府治理不滿的情緒，而對於其主要的競爭對手，加州共和黨代表埃爾德（Larry Elder）了解比較有限。州森罷免投票將於9月14日進行。但是即便紐森被成功罷免，他最早可在2022年重新競選下一任加州州長職務。

抗議人群揮舞著罷免紐森的標語。（記者王子涵／攝影）
抗議人群揮舞著罷免紐森的標語。（記者王子涵／攝影）
抗議人群揮舞著罷免紐森的標語。（記者王子涵／攝影）
抗議人群揮舞著罷免紐森的標語。（記者王子涵／攝影）

紐森 遊行 加州

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