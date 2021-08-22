加州罷免州長紐森正反兩方 金山街頭對峙

不少華人移民參與了集會，支持罷免紐森。（記者李晗 / 攝影）

加州 罷免州長紐森 （Gavin Newsom）的選舉即將在9月14日舉行，選民也已經陸陸續續收到選票，許多人也已經開始投票。

8月21日周六，在舊金山 華裔聚居區的日落區的街頭，支持和反對罷免紐森的兩方人馬在街頭對立，互相叫囂口號。其中不少華人移民參與了集會，支持罷免紐森。而反對罷免的一方則不少是工會、政界的熟悉面孔。

華人積極參與 社群討論不斷

近日在南北加州都有不少華人參與組織集會，支持罷免。華裔移民社區內對於罷免選舉的熱情非常高漲，在許多微信群中都討論不斷。

華裔民眾自製標語，參與罷免紐森的集會。（記者李晗 / 攝影）

支持罷免的集會組織者鄺乃文（Raymond Kwong）表示，自己是灣區幾十年的居民，以前大家都很喜歡加州，但是現在很多人都要搬走。他指出，罷免州長紐森的事情，一開始大家都不以為意，但是現在都全情投入，支持罷免。

他認為，現在的加州，商業的營商環境，以及社會治安、教育等問題都非常嚴重。他認為，紐森在治安問題上沒有做太多事情，也並沒有解決因為社會治安問題而衍生出來的種族矛盾。

對於紐森陣營認為的這個罷免是「共和黨人」的罷免運動，鄺乃文則認為，這誇大了其中的黨派政治。他說，華人對於出行感到不安全，「這是非常現實的問題。」而且他說，在加州這樣一個民主黨大本營「深藍」的州，能夠發起這樣一個選舉，絕對不止是所謂的「川普支持者」能夠做到的。

這些支持罷免的代表，也組織了一個「所有人應享平等權利」（ERFA）的政治競選委員會，在各大中文媒體上投放廣告，吸納華裔社區支持。

另一位集會組織者，委員會副主席關曉華（Tony）也在現場。他說，當天的集會大約接近200人報名參加，遍佈在日落區、Stonestown、Ocean街一帶。對於支持罷免陣營內對於候選人的爭論，他認為現時最大的目標是先罷免紐森，也就是選票上的第一題要填「YES」。至於第二題的候選人代表，他個人支持的是民調領先的保守派的電台主持人艾德（Larry Elder）。

之所以選擇在較為寧靜的日落區進行集會，鄺乃文說是因為日落區較為保守，如果是在其他區域的話發生衝突的可能性會較大。

反對罷免、支持紐森的民眾，舉起標語。（記者李晗 / 攝影）

紐森支持者踩場 不時發生口角

大約有20位反對罷免、支持紐森的民眾，也出現在了日落區的街頭「踩場」，與罷免陣營的民眾交織在一起，並且不時發生口角。舊金山的工會領袖Rudy Gonzalez，以及多個SEIU工會成員，和個別舊金山市府政界人士，均有在現場舉起反對罷免的標語。他們的標語中寫明了要求否決罷免（Vote No），同時也高叫口號。

清潔工會代表、來自廣東的移民梅穎珊表示，這次的罷免選舉非常重要，紐森在疫情期間對於社區的支持很多，而且因為仍然在疫情期間內，因此反對罷免。她也說，控制疫情是現在的重點，而且很多人都還沒有打疫苗，這也是大家的顧慮。

舊金山同樣是民主黨深藍大本營。本地主流政界的官員也都齊心一致反對罷免，據悉副總統賀錦麗（Kamala Harris）也會回到灣區為紐森競選。

根據舊金山選務處的最新數字，全市已經有8萬人完成投票。其中民主黨籍的選民高達5萬6000多人，而共和黨籍的選民只有5200多人。其餘的選民則是無黨籍或者其他黨派。