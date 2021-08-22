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十多場同時燒… 加州野火恐持續到12月

編譯組／綜合21日電   
爆炸式的加州野火可能持續到12月。 （美聯社）
爆炸式的加州野火可能持續到12月。 （美聯社）

加州野火的煙霧使東海岸的人們都感到窒息；烈焰燒掉了一個淘金熱時期的小鎮，被灰燼所覆蓋的區域之廣連羅德島也相形見絀。被火焰吞噬的房屋、像熔岩一樣發光的山脈，這些場景會讓人很容易覺得金州全被熏黑了。盡管事實不盡然如此，令人恐懼的是最糟糕的情況可能還在後面。

加州的焚燒面積已經超過了去年此時，而去年的焚燒面積已經創了記錄。現在加州正在進入危急狀態，經常是強有力的風推動最致命的大火。當局預測，加州北部的大火很可能會燒到12月。

「現在還不到8月底，但2021年夏季野火的規模、分布和破壞對未來幾個月來說不是一個好兆頭。」專研西部火災問題的南加大歷史學教授德維爾（Bill Deverell）說，「過去20年西部地區所目睹的更熱、更大、更多的火災模式令人深感不安和擔憂。

主要在北部 已毀近150萬英畝

十多場大型野火正在加州的草地、灌木叢和森林中燃燒；兩年以來可能因氣候變化而加劇了的乾旱，使這些地方異常乾燥。大火主要發生在該州北部，已經燒毀了近150萬英畝，或大約2300平方英里（6000平方公里）。

消防員正目睹著極端的火災行為：陣風攜帶的餘燼正在點燃崎嶇不平的地貌中成熟的植被，那種地勢很難滅火，也無法建立一個圍欄來防止它蔓延。過去火焰會在夜間冷卻，現在有時會在黑暗中猛烈燃燒數英里。

「迪克西山火」是目前正在燃燒的最大火災，也是有記錄以來的第二大火災，它燒毀了歷史悠久的Greenville鎮，並繼續威脅著舊金山東北部約175英里的數千所房屋。在南部約100英里處燃燒的「卡爾多山火」，自8月14日起火以來，燒毀了灰熊平地的部分地區，並正在啃食茂密的森林。 

預報中的陣風和低濕度大大擴展了火勢，導致沿火場周邊、連接沙加緬度和太浩湖的一段40英里的高速公路在周五被關閉。

現為野地火災顧問的霍金斯（John Hawkins）是該州退休的消防隊長，他說他在58個火災季節中沒有見過如此爆炸性的火災。

60年前 優勝美地100屋也遭焚毀

60年前的一場大火燒毀了優勝美地國家公園附近的100所房屋，並造成兩人死亡，它曾經創下了火勢擴張速度最快的記錄，在兩小時內覆蓋了近31平方英里。但這種蔓延在如今正變得越來越常見。

「1961年的Harlow大火在當時是獨一無二的，」霍金斯說。「當我們今天比較時，它已不是獨一無二，而是一個接一個，今非昔比了。」霍金斯說，他在「卡爾多山火」中也看到了類似的快速增長。

戲劇性的延時視頻顯示，一個巨大的煙柱在茂密的森林上方生長，煙柱徐徐上升，黑煙傾瀉在天空中，然後雲層爆發出火焰，射向數百英尺的空中。「這不是一個緩慢的過程，」霍金斯說。「當你看到野火中的一個巨型大樹燃燒得那麽快，又看到加州另外十幾場火災在瘋狂地進行，心裡的警鐘自然就會敲響。」 

該州最大的10場野火和前20名中最具破壞性的13場野火是在過去四年中發生的。這些大火中最大的一場，即 「8月複合山火」，是由一組閃電點燃的大火合併而成的，始於一年前的這個星期。2018年11月，最致命及最具破壞性的「坎普山火」造成85人死亡，並摧毀了近1萬9千棟建築。

美國林務局生態研究學家諾斯（Malcolm North）說，過去，森林火災在夏末占主導地位，而秋季火災則是在大盆地上空的高壓造成的強大乾風推動下，在灌木叢和林地中燃燒。

離岸風，在北加州被稱為「戴亞布洛風」，在南加州被稱為「聖塔安那焚風」，通常為一些最嚴重的火災提供動力，因為它們抽走了植被的水分，並在擠過山口和峽谷時加快速度，變得更加溫暖和更加乾燥。

林業局的副區域森林管理員斯卡迪納（Anthony Scardina）說，根據美國乾旱監測報告，由於加州大部分地區經歷了強度最高的特殊乾旱，北部大火可能會燒到12月初。南加州可望在9月看到火災，且可能持續到年底。

反覆無常的火災，像去年的也是有史以來第五大火災的「溪火」，可以部分歸咎於2012-16年的乾旱。諾斯說，據估計塞拉內華達山脈有超過一億棵樹被燒死；該州最大的山脈是許多火災的發生地。

諾斯是2018年一篇科學論文的共同作者，該論文預測塞拉野火的燃燒強度，可能達到二戰期間德國德勒斯登和東京的火災轟炸所引發的烈焰。

「我確實認為情況就是這樣，」諾斯說。「我們目前擁有的關於火災將如何表現的模型並不適用於現在的野火，因為它已遠遠超出常規。它對消防員來說是危險的，而且很難預測它的發展。

整個西部地區的火災已經加劇，形成了一個近乎全年的火災季節，給消防員帶來了巨大的壓力。斯卡迪納說，火災模式曾經按季節從西南地區遷移到落基山脈，再到太平洋西北地區，然後是加利福尼亞，使消防人員能夠從一個地點轉移到下一個地點。

「但問題是所有這些季節都開始重疊了，」斯卡迪納說。「滅火行動開始變得捉襟見肘。」

隨著「卡爾多山火」的爆發，消防員被從「迪克西山火」中分流出來。重新安排人員、消防車以及投擲水和阻燃劑的飛機需要時間，這使較新的火勢得以推進，並危及老火附近的社區。

「每次新火災開始，感覺就像在聖誕節前夕去玩具反斗城，期望得到一份禮物，」霍金斯說，「但發現貨架上什麽都沒有。」

爆炸式的加州野火可能持續到12月。 （美聯社）
爆炸式的加州野火可能持續到12月。 （美聯社）

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