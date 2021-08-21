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金山堂食需疫苗證明 「客人寥寥無幾」商家嘆生意難

記者李晗／舊金山報導
手機內的疫苗卡照片，也可以作為證明。（記者李晗／攝影）
手機內的疫苗卡照片，也可以作為證明。（記者李晗／攝影）

舊金山新的防疫政策在8月20日（周五）正式生效，顧客在餐廳室內堂食需要出示已經接種疫苗的證明。不少華埠商家都感歎生意難做。

本次新的疫苗證明令涵蓋範圍很廣，餐飲酒吧業等首當其衝受到影響。室內的餐飲場所，像是酒吧、餐廳等，以及休閒健身、帶有餐飲的場所，像是俱樂部、電影院、室內體育館和健身房，以及1000人以上的大型室內活動，參與者都必須出示疫苗接種證明。

周五當天在華埠街頭，眾多的餐廳門口都已經掛起了中英文、多語言告示，即入內堂食的顧客必須要有接種疫苗的證明。

位於積臣街（Jackson）的一家餐廳，當天客人則寥寥無幾。業者黃小姐說，現在生意經營真的是困難，不知道疫情何時會結束。她說，當天是第一天需要查看顧客的疫苗證明，可能會讓不少的顧客感到麻煩，所以沒有來消費。她說午市的時候，一些熟客的身影都沒有見到，生意幾乎跌了一半。她預計，到晚市的話生意情況也不會有太多好轉。

黃小姐說，自己和餐廳中的員工都已經打了疫苗，一方面是為了讓顧客放心，一方面也是為了保護自己。她希望大家在適應了這個新的指令之後，能夠恢復來餐廳消費的習慣。

位於企李街的知名酒樓經理李小姐說，現在要進來的顧客都會被要求說明自己接種疫苗的情況。她認為在華埠，許多的人都已經接種，因為華人在防疫上比較謹慎和「聽話」。同時她也感歎，現在生意依然很難，因為招工不容易。像是該餐廳知名的煲仔飯廚房就還沒有恢復，因為現在客人依然不夠多，如果重開煲仔飯廚房成本可能賺回不來。

華埠許多的餐廳門口都已經張貼了各種的海報和告示，像是打疫苗、戴口罩等等宣傳。最新的指令要求出示的疫苗證明，包括有聯邦疾控中心（CDC）的卡片，外加帶有自己的照片個人身份證明（ID）。可以是電子版，即存在手機裡面顯示就可。

在加州的衛生廳網站（https://myvaccinerecord.cdph.ca.gov/）也有提供電子版的疫苗接種證明。民眾也可以下載到手機上，也可以用作證明。還有像是其他州、私營醫療機構的證明也可以。

華埠食肆門口掛起的告示，要求入內堂食者需要有接種疫苗證明。（記者李晗／攝影）
華埠食肆門口掛起的告示，要求入內堂食者需要有接種疫苗證明。（記者李晗／攝影）

疫苗 華埠 健身

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