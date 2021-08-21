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山火逼近若需急撤 太浩湖交通將癱瘓

編譯組／太浩湖20日電
「卡爾多山火」本周造成波洛克松林鎮Sly Park Road大塞車，相同情況可能發生在太浩湖。（取自推特）
「卡爾多山火」本周造成波洛克松林鎮Sly Park Road大塞車，相同情況可能發生在太浩湖。（取自推特）

太浩湖（Lake Tahoe）每年有1500萬到2500萬遊客到訪，但只有六條進出盆地的道路。

2019年在「坎普山火」（Camp Fire）摧毀天堂鎮（Paradise）並造成85人死亡後幾個月，麥克拉奇報業（McClatchy）公布一份分析報告，列出加州最有可能發生野火的城鎮，明確指出北太浩湖的國王海灘（Kings Beach）是「火災危險度非常高的地區」，因為這裡不但植被茂密、乾燥的森林環繞、疏散路線有限，每天還有成千上萬的遊客進出。

名單上的另一個城市是波洛克松林（Pollock Pines）。

波洛克松林本周遭受「卡爾多山火」（Caldor Fire）威脅，在16日下午撤離警報發布後，居民的汽車塞爆通往50號公路的Sly Park Road。數小時後，南太浩湖的加州公路巡警局也發出警告，告訴駕駛人50號公路將關閉，這將導致進出太浩湖的一條主要幹道被關閉。

由於太浩湖天空本周因鄰近地區發生大火變成橙色，當地消防局不斷接到居民和遊客來電詢問有關撤離的事。南太浩湖加州公路巡警局發言人雷爾（Ruth Loehr）說：「我們告訴民眾，要為任何緊急狀況做好準備，無論火災是今天發生、明天發生，還是下周發生。」

對住在像太浩湖盆地這類野火多發區的居民來說，撤離不是假設情況，而是需要隨時準備的現實。北太浩消防局發言人荷蘭（Erin Holland）說：「無論我們身在何處，都應做好心理準備。」

太浩湖官員很清楚如何計算道路和人口之間的負荷量，以及在下達撤離令時會發生的混亂。2019年公布的「太浩湖盆地森林行動計畫」（Lake Tahoe Basin Forest Action Plan）指出：「如果夏季發生大火，盆地有限的疏散道路將被數十萬遊客所淹沒。」

太浩湖地區大部分的道路都是只有兩車道的高速公路，對目前大量遊客的進出早已不堪負荷。當地社區多建在陡峭的山坡上，周圍是極度乾燥的茂密森林，居民的家通常都位於一條單行道的盡頭。

為了提高居民的防火意識，太浩湖官員只需提醒居民2007年夏天發生的事就夠了：一個被棄於不顧的營火引發「安哥拉山火」（Angora Fire），在幾小時內燒毀南太浩湖254棟房屋和建築，燒焦3100畝地。

雷爾表示，從安哥拉山火得到的最重要教訓是：不要等到最後一刻才撤離。太浩湖鄉村道路基礎設施提高了撤離令的緊迫性，居民甚至必須在撤離令發布前就要離開。

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