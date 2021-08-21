加州嚴重乾旱 重創60億杏仁產能

乾旱重創全球最大杏仁產能，導致加州60億元杏仁產業造成嚴重損失，其佔全世界杏仁產能80%。(美聯社)

美國 西部歷史性乾旱，正對加州 60億元杏仁產業造成嚴重損失，其佔全世界杏仁產能80%。由於水資源變得稀少且昂貴，有更多種植者可能被迫放棄杏仁園。

杏仁原是加州中谷地區快速發展的農產品，當地乾燥地中海型氣候與穩定灌溉系統，使其成為種植熱門堅果的完美地點。不過，杏仁果園是需要大量水分的作物，全年都需要水，此與逐漸惡化的乾旱與氣候變化所導致熱浪，形成衝突。

根據美國農業部 數據，加州杏仁產量從1995年的3.7億磅，增長至2020年紀錄新高31億磅。期間，種植杏仁樹土地從756平方英里增至2500平方英里。今年5月，農業部預估今年加州杏仁園產量可達32億磅，但卻於7月份修正預估為28億磅，導因於可用水量低及創紀錄炎熱。

杏仁是加州最大的農產品出口作物。代表超過7600名杏仁種植者與加工業者的「加州杏仁委員會」(Almond Board of California)總裁維柯特(Richard Waycott)表示，許多種植者必須經歷壓力，爭取水源維持杏仁樹生存所需。根據委員會資料，由於印度、東亞、歐洲的強勁需求，杏仁業者將其70%產生出口海外。

2012-2016年加州宣布乾旱緊急情況，杏仁價格隨之上漲，農夫與投資者在缺水情況下，仍種植數百平方英里新果園。杏仁種植熱潮現正遭遇加州十年來的第二次乾旱。「美國乾旱監測機構」(U.S. Drought Monitor)報告，加州上周有88%地區處於「極端乾旱」(extreme drought)，又以種植杏仁為大宗的中谷地區，面臨最糟情況。

乾旱導致主要供應中谷農場水資源的水庫乾涸。根據加州水資源部門資料，加州最大湖沙斯塔湖(Shasta Lake)只剩30%滿水量、第二大湖奧羅維爾湖(Lake Oroville)則僅剩24%滿水量。州與聯邦官員皆減少農業用水，迫使許多農夫必須讓土地休耕或改種其他使用較少水的高價值農作物。

加州杏仁加工業者「Newman」每年自超過31平方英里果園加工約6000萬磅杏仁。業主賈斯柏(Jim Jasper)表示，現在種植杏仁的盈利能力，已與過去不同，全球杏仁產量將越來越少。他預估，加州約有三分之一杏仁園位於供水不足地區，許多果園將無法在乾旱中倖存。