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工人染疫風險高 聖縣公交工會爭疫情津貼

記者王子涵／聖荷西報導
公共交通工人在疫情期間仍然保持正常工作。（聖克拉拉縣公共交通工會推特截圖）
公共交通工人在疫情期間仍然保持正常工作。（聖克拉拉縣公共交通工會推特截圖）

近日，聖克拉拉縣最大的公共交通工會正在要求政府向公交車司機、城市輕軌操作員和其他在疫情期間工作的交通工人補發疫情特別津貼。

聯合運輸工會第265分會主席考特尼（John Courtney）表示，由於公共交通一線工人在疫情期間有更高的感染Covid病毒的風險，政府應該對這些堅持工作的人們予以獎勵。「因為我們的付出，整個城市才保持了正常的運行。」

考特尼指出，共有160名工會成員感染了Covid病毒，其中兩名成員失去了生命。

一位一線公交司機表示，當縣政府發布居家隔離政策時，公交系統在沒有受到任何保護措施下仍然繼續運行，「我們每天都駕駛著一個巨大的病毒培養皿。」

工會律師馬坎托尼奧（Richard Marcantonio）表示，自疫情開始以來，工會一直在為一線工人爭取危險工作津貼，然而並沒有得到任何回應。「一線工人每天都身處險境，他們冒著把病毒帶回家庭的風險繼續工作。然而對於他們的福祉並沒有得到任何真正關注。」

雖然考特尼說，可以通過與政府談判來確定補發津貼的具體數額，但是目前尚不明确政府是否愿意支付这笔费用。

工會拒絕向媒體透露在疫情期間他們從聯邦救助基金中得到了多少補助，然而根據7月份大都會交通委員會的文件，該機構從聯邦CARES法案、冠狀病毒應對和救濟補充撥款法案和美國救援計劃中共收到了2.36億元補助。

聖荷西市議員和公共交通工會董事會成員裴拉瑞斯（Raul Peralez）說，他會全力支持為工會成員爭取疫情津貼的提案。

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