聯邦查特斯拉自駕系統 涉76萬輛車

斯拉自動輔助駕駛系統因無法識別臨時停靠的急救車輛而受到調查（美聯社）

在發生多起特斯拉 (Tesla)電動車 碰撞急救車輛的事故後后，聯邦政府再次開啟了對於特斯拉電動車自動輔助駕駛功能的調查。此次調查受牽連的電動車超過76萬輛，幾乎涵蓋了特斯拉自2014年在美國本土售賣的所有車輛。根據聯邦國家公路交通管理局的說法，此次調查的自動駕駛缺陷已導致1人死亡，17人受傷。

聯邦交 通局發言人表示，自2018年以來，有11起交通事故是在特斯拉電動車開啟自動輔助駕駛（Autopilot）或交通感知巡航控制（Traffic Aware Cruise Control）功能下發生的。而被撞的急救車輛都已使用警示燈、照明棒、反光三腳架或警示路錐等進行預警。

交通局局長霍曼迪（Jennifer L. Homend）在日前記者會上說：「當我們步入自動駕駛的紀元前，交通局需要檢視這項科技能夠做到的事情，和它的局限性。」

自2016年以來，聯邦交通局已派出調查小組對31起涉及到自動輔助駕駛系統事故進行調查。這種系統可以使車輛保持在車道中央，並與前車保持安全距離。根據該機構發布的數據，在這些事故中，有25起與特斯拉自動駕駛系統有關，導致10人在事故中死亡。

業內人士解讀，本次調查也可以看出拜登政府對於自動駕駛的安全性持有更加謹慎的態度。此前交通局並未對自動駕駛技術進行嚴格的監管，因為擔心會干涉到安全系統的應用。

對特斯拉公司展開調查的機構並不只有聯邦交通局一家。聯邦運輸安全委員會早就因為2019年發生在佛羅里達州德爾雷比海灘（Delray Beach）的交通命案對特斯拉自動駕駛技術展開調查。一位50歲的特斯拉車主在使用自動輔助駕駛功能時，與橫穿公路的拖拉機相撞，導致車主死亡。根據運輸安全委員會的介紹，車輛在事故發生前並未有減速或避讓的痕跡。

此次調查的結果很有可能導致大範圍的車輛召回，甚至更強有力的執法手段來干預自動駕駛系統的安全功能設計。

一位擁有4年自動駕駛經驗的車主Linda表示，即便她很信賴自動駕駛科技，並且也從未出現過交通事故，但在駕駛時，她仍會保持一定程度的注意力，隨時準備做出干預。「自動駕駛的發展仍然需要時間，我相信調查會幫助這項科技變得更完美。」