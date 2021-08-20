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僑胞陳情返台放寬已接種者隔離管制 僑委會盼體諒

記者李榮／灣區報導
僑務委員會委員長童振源希望僑胞體諒、配合政府的防疫政策。（記者李榮／翻攝）
僑務委員會委員長童振源希望僑胞體諒、配合政府的防疫政策。（記者李榮／翻攝）

新冠肺炎（COVID-19）疫情依然持續，許多來自台灣的僑胞也已經久未回台，其中一個重要原因就是隔離與強制入住防疫旅館的政策，不少僑胞向政府陳情，建議對於完全接種疫苗者放寬管制。中華民國僑務委員會委員長童振源透過影片回應，目前Delta病毒株傳播力驚人，而疫苗也不是百分之百的保護力，希望僑胞體諒、配合國內防疫規範。

童振源指出，國際疫情仍在升溫、Delta病毒傳播力又強，但台灣的疫情逐漸獲得控制，每天確診病例只有個位數。不過，台灣疫苗覆蓋率雖已經超過四成，但尚未達群體免疫程度，禁不起變種病毒的肆虐，只能採取「邊境嚴管」措施，「僑胞接種2劑疫苗及核酸檢測（PCR）採檢陰性仍需隔離，便是要防堵境外移入病毒。」

他表示，僑委會近日接獲全球許多僑胞透過不同管道陳情，建議對於在國外已接種2劑新冠疫苗、並且有登機前3日PCR採檢陰性報告證明，應該免隔離或縮短隔離期間。又或者，縱使隔離，也希望開放在自宅居家隔離檢疫。但是依據指揮中心回復，疫苗保護並非百分百，部分疫苗接種者在接觸病毒後，仍有可能發生感染或傳染他人。此外，許多疫苗涵蓋率較高的國家也發現有一定比例的確診者已完成2劑疫苗接種。例如美國在六月底、七月初已經解封，但是解封之後疫情又急遽惡化，目前每天確診人數已經超過十萬人。

另一方面，Delta變種病毒的傳染力很快，像是美國聯邦疾病管制中心就發現在7月份麻州發生多起群聚感染，469起個案當中高達74%已經打完兩劑疫苗，而且在體內病毒量與未接種疫苗者相當，「因此，為免造成病毒傳播，已接種2劑新冠疫苗者返台仍要隔離。」

童振源進一步表示，依據世界衛生組織（WHO）指引，2019新型冠狀病毒感染的潛伏期可長達14天，不論是抗原篩檢或者是核酸檢測（PCR），所有檢測工具都有偽陰性、偽陽性的可能，如果病患在潛伏期也有可能無法檢測出來，「檢查陰性不代表沒有染疫，只代表檢驗時身上病毒量不足，所以未被驗出，仍有可能造成病毒傳播的風險。目前所有國外旅客入境台灣都需要提交PCR篩檢陰性證明、到台灣機場也會再進行唾液的PCR檢驗，但是台灣每天仍發生數起新冠肺炎境外移入確診案例。所以，縱使入境時PCR檢測為陰性，因仍有造成病毒傳播風險，還是要隔離。」

許多僑胞對於回台隔離時，無法入住自家也有微詞。對此，童振源回應，台灣在6月間曾發生秘魯返台祖孫居家隔離造成群聚及社區感染案例，因此自6月27日起全面提升入境人員檢疫措施，所有國外旅客入境後均需入住防疫旅館或集中檢疫，「於特定場所檢疫，是有效阻絕疫情擴大的重要防疫手段之一，為免造成社區傳染。」而除了上機前以外，不論過去14天有無「重點高風險國家」旅遊史的入境旅客，也須在14天隔離期間進行2次PCR篩檢，就是為了確保旅客脫離病毒潛伏期，降低病毒進入社區風險。

童振源說，台灣的疫情控制守成不易，政府盡全力防堵國際疫情進入，未來會視國際疫情、疫苗覆蓋率、科學實證資料等有限度開放。但在此之前，期盼僑胞體諒當前的防疫規範。

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